Viaplay sliter med Premier League-salget

– Antallet premiumkunder legger på seg som en følge av engelsk fotball i august, men i en svakere veksttakt enn forventet, sier konsernsjef i Viaplay Anders Jensen, ifølge Kampanje.

Den svenske mediegiganten legger fram i sin ferske kvartalsrapport et lite varsel om at omsetningen for inneværende år ikke vil være like sterk som tidligere antatt.

Selskapet kunne denne høsten begynne å tilby den engelske toppligaen til sine kunder. «Total»-pakken deres, som inkluderer Premier League, koster 649 kr i måneden.

I kvartalsrapporten kommer det fram at Viaplay nå skal gjøre et kostnadskutt på 950 millioner kroner. Selskapet setter også ned vekstmålet i Norden med 200.000 kunder til 4,6 millioner kunder ved utgangen av året.