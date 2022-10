LHBT+-aktivist satt fri etter pågripelse i Qatar

– Jeg har blitt pågrepet av Qatar-politiet etter å ha arranger den første LHBT+-protesten i den homofobiske Golf-staten, ble det meldt på hans Twitter-konto i 13.30-tiden.

Peter Tatchell Foundation gjennomførte i dag en protest mot Qatars holdninger overfor LHBT+-personer.

Klokken 14.34 skrev han at han hadde blitt satt fri av det qatarske politiet etter bistand fra det britiske konsulatet.

– Det har vært noen travle timer med tidenes første LHBT+-protest i Qatar i forkant av verdensmesterskapet. God service fra Danielle og de ansatte ved det britiske konsulatet. Takk, skriver han på Twitter.

Australieren sier i en video at han skal dra videre til flyplassen etter han ble satt fri. Han ble holdt hos politiet i 45 minutter, opplyser han.

Tatchell skal ha blitt pågrepet utenfor Nasjonalmuseet i Doha iført en t-skjorte med emneknaggen «QatarAntiGay».

– Qatar kan ikke få sportsvaske ryktet sitt. Det bruker verdensmesterskapet i fotball til å bedre sitt eget rykte internasjonalt. Vi må sørge for at det tyranniske regimet i Doha ikke får en PR-seier, skal Tatchell ha sagt under protesten.

Selv om homofili er ulovlig i Golf-staten, har arrangørene av det sterkt kritiserte fotballmesterskapet sagt at alle – uansett seksuell legning – er velkomne til Qatar og at de kan føle seg trygge.

Fotball-VM sparkes i gang 20. november.