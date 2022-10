Chelsea videre i mesterligaen etter drømmetreff

Borteseieren i Østerrike gjør at London-klubben er garantert topp-to-plassering i gruppa, og Chelsea vil være gruppevinner før siste runde om ikke Dinamo Zagreb slår Milan senere tirsdag.

Kampen var mindre enn to minutter gammel da Salzburg-keeper Philipp Köhn måtte kaste seg i beina på Havertz etter at Bernardo nikket for løst tilbake og Chelsea-spilleren kom mellom. Han fikk en smell i hodet og ble liggende en stund, men reiste seg og spilte videre.

Det gjorde han bra, og hadde det ikke vært for hans kjemperedninger ville Chelsea vunnet med mange mål. Særlig drev han Pierre-Emerick Aubameyang til fortvilelse.

Kovacevic var den eneste som greide å overliste ham før pause. Midtveis i omgangen ble Havertz taklet inne i feltet, men ballen gikk rett til kroaten som med et utsøkt utsidespark skrudde ballen i hjørnet.

Sjansesløsing

Aubameyang hadde tre kjempesjanser til å øke ledelsen, men Köhn sto i veien hver gang. I det 26. minutt nikket spissen på et hjørnespark. Ballen endret også retning på en motspiller, men keeper lot seg ikke lure og refleksreddet.

Seks minutter senere ble Aubameyang spilt gjennom etter fint Chelsea-spill. Han skjøt mot hjørnet, men Köhn svarte med en flott beinparade.

På overtid i den første omgangen fyrte Aubameyang løs mot nærmeste hjørne på pasning fra Raheem Sterling, men Köhn var lynraskt nede og slo ut.

I mellomtiden hadde keeper også stoppet Havertz' hodestøt fra kort hold. Missene straffet seg for Chelsea da hjemmelaget hevet seg etter pause.

Kortvarig glede

Salzburg ropte først på straffe da ballen spratt opp i hånden til Kovacevic etter en duell i feltet, men VAR avviste det. Det utsatte bare utligningen et minutt eller to, før Junior Adamu avsluttet en flott kontring i det 49. minutt.

Kovacevic gjorde en feil på motstanders halvdel, og Salzburg stormet i angrep med mange mann. Maximilian Wöber slo et innlegg bak forsvaret, og Adamu trengte bare å sette fram foten for å overliste Kepa.

Noen minutter senere strålte Adamu i motsatt enda av banen da han kastet seg fram og reddet Jorginhos nikk på streken. Chelsea satte deretter Köhn på flere prøver han besto, men i det 64. minutt var det intet svar da Havertz fikk ballen fra Christian Pulisic, siktet seg inn og skjøt tverrligger-inn oppe i krysset.

Salzburg ville ikke gi seg, og Thiago Silva måtte redde på strek bak Kepa da Strahinja Pavlovic ruvet i lufta og nikket mot mål. Vertene måtte tåle et sjeldent hjemmetap, men laget er fortsatt med i kampen om avansement.

Salzburg stilte en av de yngste startoppstillinger i mesterligaens historie, med snitt på 22 år og 10 dager. Bare Ajax (to ganger) og Arsenal har sendt yngre lag på banen, og det var over et tiår siden.