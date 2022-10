Carlsen kom tilbake fra kjempetabbe – åpnet med seier i fischersjakk-VM

Det stå stygt ut for Carlsen da han med svarte brikker bommet helt i det 26. trekket. Han skjønte umiddelbart at han hadde gjort en svær blunder. TV-bildene viste en hoderistende og tydelig oppgitt nordmann.

– En av de største tabbene Magnus har gjort på de ti årene vi har vist sjakk på NRK, sa ekspert Torstein Bae under direktesendingen.

Sjakkcomputeren mente stillingen var i klar favør Fedosejev. Likevel ble det ingen russisk seier som ville gitt 1-1 sammenlagt og ett poeng til hver. Unøyaktig spill nøytraliserte overtaket, og i sluttfasen havnet begge i tidstrøbbel.

Til slutt ble de enige om remis etter 52 trekk. Det resultatet passet Carlsen godt i tirsdagsduellen i Reykjavik. Tidligere på kvelden var han overlegent best med hvite brikker i det første partiet.

– Det var et dårlig parti fra A til Å. Jeg vet ikke hva som foregikk, og nå må jeg bare restituere. Jeg må spille bedre enn dette, sa Carlsen til NRK etter VM-åpningen på Island.

Pangstart

I første parti ble det aldri ordentlig spennende. Der fikk Carlsen raskt en stilling som datamaskinen mente ga ham en ledelse på over én bonde. Forspranget bare økte, og etter 20 trekk slo Carlsen til med et dronningoffer.

Fedosejev kjempet videre, men russeren ga opp fem trekk senere.

– Det var veldig interessant i fire trekk, så gjorde han en stor feil. Han mistet alt av utvikling og fikk det vanskelig med å redde det, sa Carlsen til NRK.

Langt mer drama skulle det bli det da de møttes på nytt.

Uforutsigbart

Fischersjakk ble oppfunnet av legenden Bobby Fischer i 1996. Varianten er mer uoversiktlig og uforutsigbar enn vanlig sjakk. Der står offisersbrikkene tilfeldig oppstilt.

Sjakkdisiplinen fikk offisielt VM-status av Fide i 2019. Samme år ble første mesterskap arrangert med finalerunder på Henie Onstad Kunstsenter i Høvik. Wesley So slo da Carlsen i finalen.

I årets mesterskap får spillerne bare 25 minutter på å gjøre unna de første 30 trekkene. Deretter deles det ut fem nye minutter i tillegg til fem sekunder for hver brikkeflytting fra trekk 31.

Det deles ut to poeng for sammenlagtseier, ett for uavgjort og null for tap.

Det er gruppespill i to grupper innledningsvis. De to beste i hver gruppe går til semifinaler. Både i lørdagens semifinaler og søndagens finale spilles det best av fire partier.