Vil utelukke Iran fra fotball-VM

Sjakhtar Donetsk har henvendt seg til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og bedt om at Iran blir fjernet fra VM-oppsettet.

Den ukrainske klubben mener at Iran yter militær støtte til Russlands invasjonskrig. Sjakhtars styreleder Sergej Palkin beskylder Iran for «direkte deltakelse» i krigen og kaller Irans agerende for terrorvirksomhet mot Ukraina.

Han mener at Ukraina må ta over Irans plass i mesterskapet i Qatar.

– Dette vil være en fair avgjørelse og dra oppmerksomheten mot en nasjon som dreper sine beste folk og som hjelper til med å drepe ukrainere, mener Palkin.

USAs regjering uttalte torsdag at de har bevis for at iranske tropper er direkte involvert i krigen på bakken mot Ukraina og i Krim-regionen. USA hevder også at Iran er involvert i droneangrep mot både infrastruktur og sivilbefolkning.

Både Russland og Iran avviser at dronene som er brukt er laget i Iran.

Iran skal spille sin første VM-kamp i Qatar mot England 21. november. Deretter venter Wales og USA i gruppe B.