Langrennsstjernen om russisk utestengelse: – Hykleri

– Det er ingenting annet enn hykleri. Minn meg på når utøvere fra Israel og USA ble utestengt, og for hva, sier 21-åringen til SVT.

FIS besluttet i helgen å forlenge utestengelsen av utøvere fra de to nevnte nasjonene fra internasjonale konkurranser. Beslutningen var ventet ettersom Den internasjonale olympiske og paralympiske komité (IOC) anbefalte det samme.

I Russland er man ikke enig i beslutningen.

– Det som motiverer meg til å fortsette å argumentere mot utestengelsen av russiske utøvere, er følelsen av å være urettferdig behandlet av sjefene i internasjonal idrett, sier Stepanova.

Idrett for alle

Hun fortsetter med å si at hun selv ikke er for at noen nasjoner skal utestenges. Hun ønsker at idretten skal framstå som en uavhengig enhet.

På spørsmålet om hun forstår beslutningen basert på Russlands krig i Ukraina, svarer hun:

– Det der høres ikke ut som et spørsmål, mer som en stilling til et standpunkt. Jeg har lest hva FIS skrev i sin uttalelse, og det er den uttalelsen jeg forholder meg til.

Hyllet

Stepanova var en av utøverne som ble hyllet av president Vladimir Putin etter OL i Beijing, og hun valgte selv å hylle presidenten.

– I mine øyne er Russland blitt mektig, stolt og framgangsrikt. Alle liker det ikke, men vi vil vinne, akkurat som vi vant i OL. Takk til presidenten som holder landets fane høyt. Vi kommer ikke til å senke den, det lover jeg, sa Stepanova i talen sin, ifølge Match TV.

Deretter ba hun Putin om å signere medaljen hennes.

I et intervju med VG tidligere denne måneden sa seniorrådgiver Ivar Dale i Den norske Helsingforskomiteen at det er påfallende at Stepanova selv ignorerer selve årsaken til at russiske skiløpere er utestengt.

– Dette er typisk for russisk propaganda. Man fremstiller Russland som et offer, uten å anerkjenne at grunnen til at landet utsettes for sanksjoner er Putin-regimets angrep på Ukraina, massedrap på sivile og systematiske menneskerettighetsbrudd både hjemme og i utlandet, sier Dale.