Høgmo vant duellen mot Hareide – kan ta svensk seriegull mandag

Tittelen kan være i boks allerede mandag kveld, men da må toer Djurgården avgi poeng mot nedrykksklare Sundsvall. Häcken kan uansett avgjøre det selv i byderbyet borte mot IFK Göteborg om en uke.

– Ingenting er klart før det er klart. Jeg er uhørt stolt over det spillerne presterte utpå her i dag. Det er høy klasse over måten vi forsvarer og angriper på. Mye bra, sa Høgmo til Discovery etter søndagens seier.

Der sørget en nordmann for å gi Häcken en pangstart. Etter kun 36 sekunder la Lars Olden Larsen en markkryper i det lengste hjørnet. Det var hans tredje seriemål for sesongen.

Pent

Vertene fikk Allsvenskans toppscorer Alexander Jeremejeff utvist tidlig etter hvilen. Det røde kortet kom opp etter at han la innbytter Ola Toivonen i bakken med bruk av albuen.

Likevel skulle Häcken doble ledelsen ved kaptein Samuel Gustafsson. Det skjedde i det 73. minutt etter en genial pasning fra Mikkel Rygaard. Timingen i angrepet var perfekt, og målet ga et godt bilde på spillestilen Høgmo har innført i Häcken. Den er blitt lovprist av mange i Sverige.

Felix Beijmo scoret Malmös redusering på tampen, men Åge Hareides lag greide ikke å unngå et tredje strake tap. MFF har sluknet helt i innspurten, og inntoget til Hareide har ikke slått til.

Han vant sine to første seriekamper etter trenercomebacket i september, men har siden gått fem kamper uten å vinne. Det er også blitt fire tap i europaligaens gruppespill.

Leverer

Häcken er derimot ubeseiret i 13 oppgjør. Tidligere i høst spilte Høgmos menn fire uavgjort på rappen, men rivalene hanglet og utnyttet det ikke. De siste ukene har Høgmo fått spillerne til å levere mot tøff motstand.

– Det er veldig bra at vi vant denne kampen. Det var på en måte første matchball. Vi har slått Djurgården borte, AIK borte og nå Malmö hjemme med ti mann. Det er fantastisk autoritet i dette laget som jeg liker, sa Høgmo.

Sølvet i 2012 er tidligere det nærmeste Häcken har vært å vinne Allsvenskan. Nå ligger alt til rette for at Høgmo blir mannen som fullfører gulldrømmen. Even Hovland spilte hele kampen for Häcken søndag, mens Lars Olden Larsen spilte 55 minutter.

Tidligere på dagen ble det nedrykk for en av Hareides tidligere klubber. Helsingborg må ned til nivå to igjen etter 1-2-tapet hjemme mot Degerfors.

---

FAKTA

Allsvenskan menn søndag, 28. runde:

Elfsborg – Hammarby 2-1, Helsingborg – Degerfors 1-2, Häcken – Malmö 2-1.

Spilles mandag: Djurgården – Sundsvall, Mjällby – Varberg, Sirius – Kalmar, IFK Värnamo – IFK Norrköping, IFK Göteborg – AIK.