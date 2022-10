Dembélé herjet da Barcelona svarte Real Madrid

Hovedstadslaget vant lørdag overbevisende mot Sevilla og åpnet seks poengs luke på tabelltopp, men etter søndagens oppvisning er Barcelona igjen bare tre poeng bak.

Barcelona-trener Xavi ga Dembélé sjansen fra start og utfordret ham til å stå fram. Det gjorde han. Etter å ha nikket inn ledermålet i det 12. minutt, assisterte han både Sergi Roberto og Robert Lewandowski de neste ti minuttene.

Etter pause fullførte han hattrick i assist da Ferran Torres scoret.

Barcelona ødela gamletrener Ernesto Valverdes gjensyn med Camp Nou. Det var hans første kamp mot Barcelona siden han fikk sparken i januar 2020.

Griezmann-show

Tidligere søndag scoret Antoine Griezmann to mål, det ene direkte på hjørnespark, da Atlético Madrid vant 2-1 borte mot Betis. Franskmannen har vært god siden overgangen fra Barcelona ble gjort permanent.

– Jeg ville skru corneren hardt på mål, men det var litt flaks at den gikk inn, sa han til Movistar om ledermålet.

Griezmann er oppe i 147 mål for klubben og er bare 25 fra klubbrekorden til Luis Aregones.

Omstridt utvisning

Villarreal-vingen Alex Baena ble utvist for å løfte trøya og vise et budskap til minne om den avdøde klubbpresidenten José Manuel Llaneza etter at han scoret i 2-1-seieren over Almería.

Det var en avgjørelse som skapte stor diskusjon.

Spansk La Liga menn søndag, 11. runde:

Barcelona – Athletic Bilbao 4-0 (3-0)

Mål: 1-0 Ousmane Dembélé (12), 2-0 Sergi Roberto (18), 3-0 Robert Lewandowski (22), 4-0 Ferran Torres (73).

84.817 tilskuere.

Betis – Atlético Madrid 1-2 (0-0)

Mål: 0-1 Antoine Griezmann (54), 0-2 Griezmann (71), 1-2 Nabil Fekir (84).

50.179 tilskuere.

Espanyol – Elche 2-2 (1-1)

Mål: 0-1 Pere Milla (11), 1-1 Javi Puado (24), 2-1 Martin Braithwaite (67), 2-2 Gonzalo (82).

17.560 tilskuere.

Girona – Osasuna 1-1 (1-1)

Mål: 0-1 Enrique Barja (37), 1-1 David López (45).

10.032 tilskuere.

Villarreal – Almería 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Gonzalo Melero (31), 1-1 Álex Baena (56), 2-1 Nicolas Jackson (90).

Rødt kort: Álex Baena (56), Manu Morlanes (58), Villarreal.

13.816 tilskuere.