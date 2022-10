YS’ likestillingspris til Lise Klaveness

– Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund, har i alle år vært en svært tydelig og kompetent stemme i arbeidet for likestilling, mangfold, skeives rettigheter, menneskerettigheter og demokrati. Dette nådde sitt foreløpige høydepunkt da hun tidligere i år talte FIFA-kongressen midt imot, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS og juryleder for YS’ likestillingspris i en pressemelding.

Der heter det også at Klaveness har vært en pådriver for likestilling innen fotballsporten i mange år, og at hun har stått på for at jenter som spiller fotball skal ha samme muligheter og ressurser som gutter.

Oppmuntring

– YS’ likestillingspris for 2022 tildeles Lise Klaveness både som en anerkjennelse for alt hun har fått til fram til nå, og som en oppmuntring til å fortsette arbeidet med å styrke jentefotballen og øke likestilling og inkludering i verdens mest populære idrett, sier Skjæggerud.

Klaveness har blant annet jobbet som ekspertkommentator for NRK, og i 2018 tok hun over som direktør for elitefotball i Norges Fotballforbund. Tidligere i år ble hun valgt som forbundets første kvinnelige president. Klaveness har dermed vært et viktig forbilde over tid, og i flere forskjellige posisjoner.

Ære

Klaveness sier dette om prisen hun blir formelt tildelt kommende onsdag.

– YS’ likestillingspris er en stor anerkjennelse og ære. Ikke bare for meg, men for norsk fotball. Jeg opplever at norsk fotball har tatt viktige og nødvendige steg mot å gi jenter og kvinner like muligheter til å følge sine drømmer i fotballen, enten det er som spillere eller i andre roller. Og enda viktigere; jeg opplever at hele organisasjonen, altså klubbene rundt om i vårt langstrakte land, deler en felles ambisjon om at vi skal bli enda bedre på alle måleparametre. Det er ikke slik at Norges Fotballforbund kan styre markedskreftene, men vi kan ta aktive grep for å styrke innsatsen for å rekruttere flere kvinnelige spillere, trenere, ledere og dommere, sier Lise Klaveness.

YS’ likestillingspris ble tildelt første gang i 1988. Den gikk til professor Berit Ås.