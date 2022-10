Brann slo Rosenborg og ble seriemester for kvinner

Med det forsvarer laget gullet fra sist sesong. Den gang skjedde det under klubbnavnet Sandviken.

Mestersluttspillet gjøres opp mellom de fire beste lagene i grunnserien. Også der var Brann best.

Avgjørelsen på Koteng Arena kom i 2. omgang. Fem minutter etter hvilen fikk Brann et frispark, og det innøvde trekket klarte ikke Rosenborg å demme opp for. Ballen havnet ut til venstre der en umarkert Tuva Hansen befant seg. Hansen fikk slått et fint innlegg, som ble headet i mål i det lengste hjørnet av islandske Svava Rós Gudmundsdóttir.

– Dette føles fantastisk deilig, og det føles sykt fortjent, sa Tuva Hansen til NRK. Hun ble kåret til banens beste spiller.

Perfekt

2-0 til Brann kom bare 12 minutter senere. Lisa Naalsunds perfekt timede stikkpasning ble tatt godt vare på av Therese Sessy Åsland, som skjøt ballen i det lengste hjørnet bak RBK-keeper Lene Christensen.

– Dette gullet er veldig fortjent. Jeg synes vi har vært best i år, sa Åsland. Brann kan ta The Double i år om de slår Stabæk i cupfinalen neste måned.

Rosenborgs redusering til 1-2 kom på merkverdig vis. Branns landslagskeeper Aurora Mikalsen tabbet seg ut etter en langpasning og rotet bort ballen. Den havnet etter hvert hos Emilie Nautnes, og avslutningen hennes fra nærmest død vinkel gikk via landslagsspiller Guro Bergsvand og i mål.

Surt

Etter to 2.-plasser i serien på rad, må Rosenborg denne gangen ta til takke med bronsemedaljen. Det betyr at det ikke blir noe kvalifiseringsspill til mesterligaen for trønderne.

Den muligheten får nemlig Vålerenga som sikret seg sølvet.

– Det er alltid surt å tape fotballkamper, men tanken er tom. Det er skuffende at det ikke blir noe mesterligaspill, sa Rosenborgs trener Steinar Lein til NRK.

---

FAKTA

Toppserien kvinner søndag, mestersluttspillet, 24. runde:

Rosenborg – Brann 1-2 (0-0)

Koteng arena: 355 tilskuere.

Mål: 0-1 Svava Rós Gudmundsdóttir (49), 0-2 Therese Åsland (61), 1-2 Guro Bergsvand (selvmål 64).

Dommer: Cecilie Frøyland, Frøyland.

Gult kort: Selma Sól Magnúsdóttir, Synne Skinnes Hansen, Rosenborg.

Rosenborg (4-2-3-1): Lene Christensen – Mali Lilleås Næss, Sara Hørte, Mathilde Harviken, Maria Olsvik (Ina Vårhus fra 84.) – Emilie Joramo, Selma Sól Magnúsdóttir – Synne Skinnes Hansen, Sara Kanutte Fornes (Celine Emilie Nergård fra 65.), Synne Brønstad – Emilie Nautnes.

Brann (3-2-3-2): Aurora Mikalsen – Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Ingrid Stenevik – Cecilie Redisch Kvamme, Marit Bratberg Lund – Nora Eide Lie, Lisa Naalsund, Signe Gaupset – Therese Åsland (Maria Brochmann fra 78.), Svava Rós Gudmundsdóttir (Ingrid Ryland fra 90.).

Senere kampstart: Vålerenga - Stabæk.