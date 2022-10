Bodø/Glimt med ny utklassing

Vetlesen har spilt samtlige seriekamper for Glimt denne sesongen. Han har startet 26 av dem, og i den 27. kom han inn som reserve. Målfarlig har han vært i alle. Det forteller hans 13 scoringer det meste om. Til sammenligning kan vi opplyse om at han scoret fem mål forrige sesong. Da startet han 10 kamper og ble byttet inn i 17.

Det er først denne sesongen at 22-åringen har fått sitt definitive gjennombrudd i norsk fotball etter overgangen fra Stabæk i 2020. Mot KBK ble det 60 minutter på banen før han ble byttet ut.

– Jeg synes 1. omgang var mer solid enn 2. omgang, men totalen er bra. Vi er litt på vei og gleder oss til Zürich-kampen til uka, sa Glimts trener Kjetil Knutsen til Viaplay.

Bodø/Glimt dominerte stort fra start mot KBK og hadde et mål inne etter sju minutters spill. Men scoringen til Runar Espejord ble annullert for offside.

Det ble etter hvert gode muligheter til begge lag, og det var svakt at ingen maktet å score den første halvtimen. 33 minutter var spilt da Faris Pemi kom alene med keeper Julian Faye Lund etter en forsvarstabbe. Faye Lund tok seg av avslutningen. Der kunne KBK fort tatt ledelsen.

Faye Lund fikk en sjelden sjanse til å spille fra start i Glimt-buret og dummet seg ikke ut.

To kjappe

På tampen av omgangen våknet formspilleren Vetlesen. To minutter før pause var han frampå med sin 12. scoring i eliteserien for året, og akkurat inn i tilleggstiden, slo Glimts 10'er til med sin scoring nummer to for dagen. Denne gangen brukte han venstrefoten fra et par meter utenfor 16-meteren, og han gjorde sin 13. for sesongen.

I 2. omgang ville ikke Ola Solbakken være noe dårligere. Sju minutter inn i omgangen gjorde han 3-0 etter en nydelig kontring, og fem minutter senere kom 4-0 fra samme Solbakken på en skikkelig suser.

69 minutter var spilt da Runar Espejord la på til 5-0. Det var i grunnen bare ett lag på banen i mesteparten av 2. omgang. Kristiansund ble tidvis gjort til statister da Glimt rullet opp det ene flotte angrepet etter det andre.

Glimt har vært gode i oktober. De står med 18-2 i målforskjell i oktober etter møter mot Vålerenga, Lillestrøm, Sandefjord og Kristiansund. Slik lukter det seriesølv av med tre runder igjen å spille før seriesesongen er over.

Kristiansund øynet håpet om fornyet kontrakt i en periode, men i oktober har de igjen vært svake. De har fem poeng opp til kvalifiseringsplassen som besittes av Sandefjord, og det virker strengt tatt kjørt.

God statistikk

Bodø/Glimt var stor favoritt foran søndagens oppgjør på Aspmyra. Glimt hadde vunnet ni av de siste elleve møtene mot Kristiansund, og etter søndagens kamp har de vunnet ti av de tolv siste.

Glimt hadde gjort to skifter fra laget som slo Vålerenga 6-0. Julian Faye Lund kom inn mellom stengene, Marius Lode kom inn for Marius Høibråten i midtforsvaret.

I den neste serierunden skal Glimt til Lerkendal der Rosenborg venter. Kristiansund møter Aalesund hjemme.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag, 27. runde:

Bodø/Glimt – Kristiansund 5-0 (2-0)

6199 tilskuere

Mål: 1-0 Hugo Vetlesen (43), 2-0 Vetlesen (45), 3-0 Ola Solbakken (52), 4-0 Solbakken (57), 5-0 Runar Espejord (68).

Dommer: Kai Erik Steen, Østsiden Askøy.

Gult kort: Sigurd Kvile, Amidou Diop, Torgil Gjertsen, Kristiansund.

Bodø/Glimt (4-3-3): Julian Faye Lund – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Lode, Brice Wembangomo (Japhet Sery Larsen fra 60.) – Hugo Vetlesen (Ulrik Saltnes fra 60.), Patrick Berg, Albert Grønbæk (Fredrik Sjøvold fra 78.) – Ola Solbakken (Joel Mvuka fra 73.), Runar Espejord, Amahl Pellegrino (Nino Zugelj fra 73.).

Kristiansund (3-2-3-2): Sean McDermott – Sigurd Kvile (Aliou Coly fra 60.), Dan Peter Ulvestad (David Agbo fra 75.), Max Normann Williamsen – Snorre Strand Nilsen, Torgil Gjertsen (Pawel Chrupalla fra 59.) – Amin Askar (Liridon Kalludra fra 59.), Andreas Hopmark, Sander Kartum (Bendik Bye fra 59.) – Amidou Diop, Faris Pemi.

Haugesund – Lillestrøm 0-1 (0-1)

4139 tilskuere

Mål: 0-1 Thomas Lehne Olsen (27).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Julius Eskesen, Haugesund, Igoh Ogbu, Lillestrøm.

Haugesund (3-4-3): Egil Selvik – Anders Bærtelsen, Kevin Martin Krygård, Søren Reese – Peter Therkildsen, Magnus Christensen (Bruno Leite fra 75.), Christos Zafeiris, Thore Pedersen – Mads Sande, Martin Samuelsen (Bilal Njie fra 45.), Julius Eskesen (Alexander Søderlund fra 61.).

Lillestrøm (3-4-2-1): Mads Hedenstad – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Vetle Dragsnes – Lars Ranger, Ifeanyi Mathew, Kaan Kairinen, Magnus Knudsen – Ylldren Ibrahimaj (Pål André Helland fra 88.), Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen (Akor Jerome Adams fra 88.).

Jerv – Viking 2-2 (0-0)

Mål: 1-0 Amadou Diallo (59), 1-1 David Brekalo (70), 1-2 Mai Traore (75), 2-2 John Olav Norheim (80).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Torje Wichne, Jerv, Zlatko Tripic, Herman Haugen, Viking.

Jerv (3-2-3-2): Amund Wichne – Ole Martin Kolskogen (Henrik Bredeli fra 82.), John Olav Norheim, Dylan Mboumbouni – Torje Wichne, Iman Mafi – Ask Tjærandsen-Skau (Mathias Haarup fra 82.), Mathias Wichmann, Amadou Diallo (Mikael Ugland fra 67.) – Peter Wilson, Erlend Hustad (Jeremy Cijntje fra 88.).

Viking (3-2-3-2): Patrik Gunnarsson – Djibril Diop, Gianni Stensness, David Brekalo – Sondre Bjørshol (Herman Haugen fra 45.), Zlatko Tripic – Markus Solbakken (Mai Traore fra 68.), Yann-Erik de Lanlay (Harald Nilsen Tangen fra 88.), Kristoffer Løkberg (Naatan Skyttä fra 45.) – Sander Svendsen (Daniel Karlsbakk fra 80.), Kevin Kabran.

Sarpsborg – Tromsø 1-1 (0-0)

5017 tilskuere

Mål: 0-1 Eric Kitolano (75), 1-1 Kristian Fardal Opseth (82).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Serge-Junior Ngouali, Sarpsborg.

Sarpsborg (4-2-3-1): Anders Kristiansen – Ole Jørgen Halvorsen, Magnar Ødegaard (Kristian Fardal Opseth fra 78.), Anders Hagelskjær, Joachim Soltvedt – Serge-Junior Ngouali, Anton Salétros – Mikkel Maigaard (Steffen Lie Skålevik fra 79.), Simon Tibbling (Victor Torp fra 59.), Tobias Heintz – Gustav Engvall (Guillermo Molins fra 79.).

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Anders Jenssen, Casper Øyvann, Kent-Are Antonsen – Warren Kamanzi, Lasse Nilsen (Mikkel Konradsen Ceide fra 90.) – Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (Runar Norheim fra 87.) – Lasse Nordås (Jasse Tuominen fra 45.), August Mikkelsen (Felix Winther fra 61.).

Aalesund – Sandefjord 1-0 (0-0)

4194 tilskuere

Mål: 1-0 Gilbert Koomson (72).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Dario Canadjija, Aalesund, Rufo, Sandefjord.

Aalesund (3-2-3-2): Sten Grytebust – Petar Golubovic, David Fällman, Nikolai Hopland – Simen Rafn, John Kitolano – Kristoffer Barmen (Nenass fra 65.), Erlend Segberg, Dario Canadjija (Kristoffer Ødemarksbakken fra 70.) – Ebiye Moses (Gilbert Koomson fra 65.), Simen Bolkan Nordli (Torbjørn Kallevåg fra 88.).

Sandefjord (4-3-3): Jacob Storevik – Fredrik Pålerud, Quint Jansen, Jesper Taaje, Ian Smeulers (Mats Haakenstad fra 85.) – Amer Ordagic (Fréderic Bikoro fra 67.), William Kurtovic, Rufo (Franklin Nyenetue fra 82.) – Deyver Vega (Albin Winbo fra 82.), Alexander Ruud Tveter (Sivert Gussiås fra 85.), Mohamed Ofkir.

Senere kampstart: Molde - Rosenborg.