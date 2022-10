VM-medalje i skyting til Jon-Hermann Hegg: – Bronse er som gull for meg

23-åringen fikset medalje i OL-øvelsen 50 meter match rifle. I dag ble det VM-bronse i Kairo.

Sergej Kulisj (Ukraina) sikret gull foran Polens Tomasz Bartnik. Hegg snek seg så vidt foran indiske Swapnil Kusale i kampen om siste pallplass. Det skilte omtrent «ingenting» mellom de to.

– Jeg føler mest lettelse faktisk. Først ble jeg veldig glad for å kvalifisere meg, og så er jeg lettet over å ikke bli skuffet over meg selv. Bronse er som gull for meg, sier Jon-Hermann Hegg.

Det er 70 år siden siste gang Norge tok medalje i VM på 50 meter match på herresiden. Dette var Norges fjerde VM-medalje for herrer i øvelsen gjennom historien.

– Han er sterk og god. I dag har vi også stang inn når det drar seg til i finalen, men det har gjerne de aller beste skytterne i de tøffeste konkurransene. Jon-Hermann er en sånn toppskytter, sier landslagssjef Espen Berg-Knutsen.

Siste tre EM har Hegg gull, sølv og bronse på denne OL-øvelsen. Nå er han på pallen også i VM.

Fredag sikret Jenny Stene sølv og Jeanette Hegg Duestad bronse i Kairo-VM.