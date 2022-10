Vålerenga-nedtur i Skien: Tredje strake tap

Scoringer fra ungguttene Dennis Gjengaar (18) og Conrad Wallem (22) fikset en fortjent hjemmeseier i Skien. Resultatet kunne sett enda bedre ut om det ikke hadde vært for Odds tidligere keeperhelt Sondre Rossbach.

Ledermålet kom etter en snau halvtime. Da la evighetsmaskinen Espen Ruud (38) inn et strålende innlegg langs bakken, og foran VIF-buret styrte Gjengaar inn 1-0. Det var hans fjerde fulltreffer på sju kamper i Eliteserien. De tre første kom alle på bortebane.

– Det var utrolig deilig. Jeg var ikke borti ballen så mange ganger, men man trenger ikke det når man scorer, sa Gjengaar til Discovery.

Amper

Like etter 1-0-scoringen var Torgeir Børven alene med Odds sisteskanse Leopold Wahlstedt, men ble avvinket for offside. TV-bildene viste at det var helt feil avgjørelse, og Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var temmelig amper på linjedommer i etterkant.

Wallem doblet ledelsen etter 70 minutter. Det gjorde han på en retur fra kloss hold.

Vålerenga skuffet i store deler av 2. omgang, men på tampen kviknet gjestene til etter noen gode bytter. Jacob Dicko Eng plasserte enkelt inn 1-2-reduseirngen på en ball fra Henrik Bjørdal.

Med litt tur kunne Fagermo fått med seg poeng mot laget han en gang ledet i over et tiår.

Kontraster

Tidligere i høst var VIF blant landets beste formlag, men har i det siste tapt tre ganger på rad. Målscoren der har vært 1-11 (inkludert 0-6 for Bodø/Glimt). Det har knust Vålerengas håp om medalje og europacupspill neste sesong.

De blåkledde er nummer fem på tabellen med 42 poeng. Ett hakk bak følger Odd (38). Telemarkingene har kun tapt én av sine ni siste seriekamper. Dette er lagenes gjenstående kamper i innspurten:

Odd: Lillestrøm (b), Strømsgodset (h) og Viking (b)

Vålerenga: Sarpsborg (h), Haugesund (b) og Molde (h).





KAMPFAKTA

Odd – Vålerenga 2-1 (1-0)

Skagerak arena: 5279 tilskuere.

Mål: 1-0 Dennis Gjengaar (28), 2-0 Conrad Wallem (69), 2-1 Jacob Dicko Eng (86).

Dommer: Sivert Amland, Fana.

Gult kort: Espen Ruud, Filip Rønningen Jørgensen, Milan Jevtovic, Odd, Osame Sahraoui, Seedy Jatta, Vålerenga.

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Steffen Hagen, Gilli Rólantsson (Josef Baccay fra 78.) – Filip Rønningen Jørgensen, Solomon Owusu, Vebjørn Hoff – Dennis Gjengaar (Milan Jevtovic fra 67.), Mikael Ingebrigtsen (Abel Stensrud fra 88.), Conrad Wallem.

Vålerenga (4-3-3): Sondre Rossbach – Vegar Eggen Hedenstad (Henrik Bjørdal fra 63.), Jonatan Tollås Nation (Brynjar Ingi Bjarnason fra 25.), Fredrik Oldrup Jensen, Simen Juklerød – Tobias Christensen, Odin Thiago Holm (Jacob Dicko Eng fra 75.), Petter Strand – Amor Layouni (Seedy Jatta fra 75.), Torgeir Børven, Osame Sahraoui.