HamKam med viktig poeng i bunnstriden

Akkurat nå ligger HamKam fem poeng foran Sandefjord på den nevnte kvalifiseringsplassen, og det med én kamp mer spilt før Sandefjord møter Aalesund borte søndag.

Mye blir avgjort i den neste serierunden. Da møtes Sandefjord og HamKam i Sandefjord.

Det så lenge lyst ut for HamKam på Briskeby, i en kamp som for dem med nøytrale øyne ikke var blant de mest interessante i utgangspunktet.

Det var spilt akkurat 30 minutter da HamKam tok ledelsen på hjemmebane. Målet kom etter en dødball. Morten Bjørlo slo frisparket som havnet på hodet til midtstopper Hasan Kurucay på bakerste stolpe. Tyrkeren scoret sitt fjerde mål for sesongen.

Fire minutter før sidebyttet kom utligningen. Mål var signert Johan Hove på ypperlig vis. Han skrudde ballen i mål i det lengste hjørnet med yttersiden av høyrefoten fra like innenfor 16-meteren.

Vanskelig

HamKam var best det første kvarteret. Det var noen overgangsmuligheter til begge lag som ingen klarte å utnytte i den første halvdelen av 1. omgang. Det er ikke enkelt å bryte ned HamKam på Briskeby, og Strømsgodset er heller ikke noe godt bortelag. Deres siste trepoenger på fremmed gress kom helt tilbake mot Kristiansund 16. mai.

Akkurat som da lagene møttes i juli, endte det 1-1 mellom disse to også denne gangen etter en ganske sjansefattig 2. omgang.

Stor sjanse

Med 20 minutter igjen ble skadeplagede Marcus Pedersen byttet inn for hjemmelaget, og nesten umiddelbart kom han til en stor sjanse mot klubben han har scoret 60 mål for i løpet av karrieren. Dessverre for Pedersen og HamKam traff han ikke ballen da det gjaldt som mest.

HamKam trenger fortsatt poeng på å være sikker på å unngå kvalifiseringsplassen. Strømsgodset ligger trygt plassert på 10.-plassen med sine 33 poeng.

Eliteserien menn lørdag, 27. runde:

HamKam – Strømsgodset 1-1 (1-1)

Briskeby stadion: 4374 tilskuere

Mål: 1-0 Hasan Kurucay (30), 1-1 Johan Hove (40).

Dommer: Daniel Higraff, Randaberg.

Gult kort: Aleksander Melgalvis, HamKam, Halldor Stenevik, Ole Enersen, Strømsgodset.

HamKam (3-2-3-2): Lars Jendal – Vetle Skjærvik, Halvor Opsahl, Hasan Kurucay – Aleksander Melgalvis, Vegard Kongsro (Amin Nouri fra 81.) – Morten Bjørlo, Fredrik Sjølstad (Emil Sildnes fra 81.), Kristian Onsrud – Jonas Enkerud, Pål Alexander Kirkevold (Marcus Pedersen fra 70.).

Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Lars-Christopher Vilsvik, Gustav Valsvik, Niklas Gunnarsson, Thomas Grøgaard – Ole Enersen, Herman Stengel, Johan Hove – Halldor Stenevik, Jonatan Braut Brunes, Fred Friday.

Øvrig kamp lørdag: Odd - Vålerenga 2-1.