FIS opprettholder utestengelsen av Russland og Belarus – får ikke delta i VM på ski

Det opplyser det svenske FIS-styremedlemmet Mats Årjes til nyhetsbyrået TT.

– Det ble som ventet. Samme vedtak som før, sier han.

FIS-styret kom fram til avgjørelsen i østerrikske Sölden lørdag kveld. Der var medlemmene samlet i forbindelse med åpningshelgen i alpint, og Røste deltok som norsk representant.

En videre utestengelse av Russland og Belarus var ventet, men uttalelsene fra FIS' generalsekretær Michel Vion i september sådde tvil. De kunne tolkes som at han satte døren på gløtt for russisk og belarusisk deltakelse internasjonalt allerede kommende vinter.

Før lørdagens møte ble det signalisert fra både svensk og norsk hold at boikott av verdenscupen ville være aktuelt hvis sanksjonene ikke ble opprettholdt.

Utøvere fra Russland og Belarus har vært utelukket siden mars som følge av krigshandlingene i Ukraina. Norges Skiforbund har i høst jobbet for at landene også skal holdes utenfor all møtevirksomhet i FIS-systemet.

Forrige måned boikottet NSF høstmøtene i FIS da det ble oppdaget at russiske og belarusiske representanter hadde lov til å delta.

Verdenscupene i de ulike skiidrettene har enten begynt eller har snarlig åpning. Sesongens høydepunkt blir VM i nordiske grener i Planica i februar.

