Tennisstjernen Halep har avgitt positiv dopingtest: – Største sjokket i livet mitt

Det bekrefter tennisstjernen selv på Twitter.

«I dag begynner den tøffeste kampen i livet mitt: Kampen for sannheten», skriver Halep.

31-åringen deltok sist i US Open i september. International Tennis Integrity Agency bekrefter i en pressemelding at hun nå er suspendert.

«Jeg har fått beskjed om at jeg har testet positivt for et stoff som heter roxadustat med et ekstremt lavt kvantum, og det kommer som det største sjokket i livet mitt», skriver tennisstjernen og fortsetter:

«Gjennom hele karrieren min har tanken på å jukse aldri slått meg noen gang, all den tid det er totalt imot de verdier jeg er opplært til å følge».

Kampklar

Roxadustat er ifølge Wikipedia et legemiddel som blant annet kan benyttes av personer som lider av blodmangel som følge av kronisk nyresykdom (CKD). Middelet fører til økt produksjon av røde blodceller.

«Når jeg nå står i en så urettferdig situasjon, føler jeg meg fullstendig forvirret og sviktet», skriver Halep.

Hun ble 9. oktober 2017 rangert som verdens beste kvinnelige tennisspiller.

Nå varsler der rumenske veteranen at hun er klar til å kjempe mot anklagene hun nå har rettet mot seg.

«Jeg skal kjempe til siste slutt for å bevise at jeg aldri med viten og vilje tok et ulovlig stoff, og jeg har tillit til at sannheten vil komme for en dag før eller seinere», skriver Halep.

To Grand Slam-titler

Halep har vunnet både Wimbledon (2018) og Roland Garros (2019).

«Dette handler ikke om titler eller penger. Det handler om ære, og den kjærlighetshistorien jeg har utviklet til tennisen de siste 25 årene», fortsetter hun.

Halep var nylig gjennom en operasjon som følge av at hun har slitt med pusten i lengre tid. Det fortalte hun i sosiale medier.

(©NTB)