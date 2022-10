Ronaldo trener med juniorlaget i Manchester

– Cristiano Ronaldo ankom trening klokken 08.30 i morges. Det er fordi han skulle trene med U21-spillerne, skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter.

Portugiseren forlot benken og baneområdet mange minutter før kampen ble blåst av da Manchester United vant 2-0 hjemme mot Tottenham. Igjen var Ronaldo ubenyttet reserve, og han gjorde ikke mye forsøk på å skjule at han liker det dårlig.

Torsdag ble det bekreftet at Ronaldo ikke får ta del i kamptroppen mot Chelsea lørdag. Noen timer senere la veteranen ut en lang melding på Instagram.

«Jeg har alltid prøvd å gå foran med et godt eksempel for unge spillere som kommer opp på lagene jeg har spilt for. Dessverre er ikke det alltid mulig, og noen ganger koker det over», skrev Ronaldo.