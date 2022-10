Norge fikk skøyte-VM i 2025 – mesterskapet kan likevel ryke: – Ekstremt dramatisk

Det er Det internasjonale skøyteforbundets styre som har besluttet at verdensmesterskapet i 2025 skal gå på Hamar.

På grunn av strømkrisen og at situasjonen rundt Norges nasjonalanlegg er uavklart, er Norges Skøyteforbund svært tilbakeholdne med å slippe jubelen løs.

På Hamar skal nemlig kommunestyret nå utrede alternativ bruk av Vikingskipet, på grunn av høye strømpriser. Det skal blant annet vurderes om Vikingskipet skal brukes som innendørs fotballhall.

Skøytefolket frykter derfor at VM kan ryke og at Vikingskipets tid som skøytehall kan være over.

Møter politikerne

– Vi skal ha et møte med KUD og Hamar kommune neste uke, hvor vi håper at vi kan finne gode løsninger for nasjonalanlegget. Innlandet fylke har allerede 536 fotballanlegg, mens vi kun har én kunstfrossen hurtigløpsbane i fylket. I tillegg er Vikingskipet det eneste godkjente anlegget for mesterskap i Norge, så vi har ingen alternativer. Vi håper og tror at vi kan få dette til, sier Håkon Dahl, generalsekretær i Norges Skøyteforbund.

– Hvilke konsekvenser får det for skøytesporten dersom Vikingskipet blir fotballhall?

– Først og fremst vil vi miste en ekstremt viktig skøytehall for en hel region, og vi har bare fire haller i Norge. Kun én av dem ligger på Østlandet. For barn og unge vil det være ekstremt dramatisk hvis Vikingskipet forsvinner, sier Dahl til NTB.

Han mener samtidig også at konsekvensene blir dramatiske for toppidretten.

– Det er det eneste anlegget som er godkjent som mesterskapsanlegg, og det er ekstremt sterke tradisjoner med store mesterskap på Hamar. Har vi ikke Vikingskipet, er Norge borte fra kartet som mesterskapsarrangør, sier generalsekretæren.

Energieffektivisering

Håpet er at det kan komme øremerkede midler fra sentralt hold, og at det kan bidra til å redde videre drift av skøytehallen.

– Hamar kommune har signalisert at de må ha det for at dette skal gå. Samtidig går det an å investere i mer energieffektiv bruk, sier Dahl og peker på at Vikingskipet blant annet har et stort tak man kan ha solceller på.

– Man må se på driftskostnadene, og også se på smarte investeringer for framtiden for å gjøre hallen mer grønn, sier generalsekretæren til NTB.

Det internasjonale skøyteforbundet må ha svar innen 1. desember på om Norge kan påta seg arrangøransvaret for mesterskapet i 2025. Det er også et krav at Norge forplikter seg til å arrangere verdenscupstevner i sesongene 23/24, 25/26 og 26/27 for å kunne få tildelt VM.

Vikingskipet skal også arrangere EM i perioden 6. til 8. januar 2023.

Mesterskapsdrøm

Norge var vertskap for det aller første enkeltdistanse-VM som ble avholdt i 1996. Dette er også den eneste gangen Norge har arrangert dette mesterskapet.

Skøyteforbundet sier de har jobbet lenge med å få arrangementet til Norge igjen.

– VM enkeltdistanser har vi drømt om en stund. Vi har de siste årene gjennomført to svært vellykkede sammenlagt-mesterskap, mens enkeltdistanse-VM har blitt lagt til andre nasjoner. VM-enkeltdistanser er det største i vår sport i omfang og interesse globalt, etter OL. Særlig å få det siste VM før OL i 2026 er ekstra stas, sier generalsekretær Dahl.