United straffer Ronaldo – utestengt fra troppen mot Chelsea

I en kort pressemelding skriver klubben at Ronaldo ikke får være del av troppen til lørdagens bortekamp mot Chelsea.

Lokalavisen Manchester Evening News kan dessuten fortelle at Ronaldo ikke får trene med resten av førstelaget ut uken, og at han kommer til å trene alene på klubbens treningsfelt mens lagkameratene reiser til London for å spille storkamp.

Det oppgis ingen årsak til at han utestenges fra Chelsea-møtet, men det er åpenbart at grunnen er stjernespissens oppførsel onsdag kveld.

Ikke første gang

Det var spilt 89 minutter da Ronaldo gikk i garderoben og forlot Old Trafford, tilsynelatende frustrert over ikke å bli byttet inn. Manager Erik ten Hag sa følgende da han ble spurt om portugiserens oppførsel:

– I dag feirer vi dette resultatet (2-0). Selvsagt tenker vi på lørdag og en ny stor kamp. Vi må forberede oss veldig bra, og resten tar vi oss av i morgen.

Langt mer krass var Ten Hag i sommer. Da forlot Ronaldo og flere andre spillere en treningskamp mot Rayo Vallecano ved pause.

– Jeg godtar på ingen måte dette. Dette er uakseptabelt. Det skal jeg fortelle dem. Vi er et lag, og da blir du værende til kampen er over, sa United-manageren til nederlandsk Viaplay.

Mye uro

Ronaldo har hatt en turbulent tid i United siden han returnerte til klubben i august i fjor. Han scoret mange mål for klubben i første halvdel av sesongen, men ble også beskyldt for å skape dårlig stemning i garderoben.

I sommer ble det tungt spekulert i at Ronaldo ønsket seg bort fra United, men det ble aldri opplyst om forhandlinger med andre klubber. 37-åringen har i høst startet to ligakamper og fire europaligakamper for United. Det er blitt to mål på portugiseren.

Ifølge Manchester Evening News måtte Ronaldo i møte med Ten Hag da han torsdag ankom Uniteds treningsfelt i Carrington sørvest for Manchester.