Niemann saksøker Carlsen – krever milliardsum etter anklager om sjakkjuks

Det viser et rettsdokument både TV 2 og NRK fikk tilgang på torsdag kveld. Senere la Niemann det selv ut på Twitter med følgende melding: «Søksmålet snakker for seg selv».

Amerikaneren tar rettslige skritt mot Magnus Carlsen, Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com.

– Med dette søksmålet vil Niemann sette skapet på plass, skriver advokatfirmaet Oved & Oved i en uttalelse sendt til TV 2.

Tort og svie

Bakgrunnen er at 19-åringen mener anklagene mot ham om juks er ærekrenkende. Advokatene hevder at Niemanns «liv er ødelagt» som følge av beskyldningene.

I søksmålet kommer det fram at Niemann krever minst 100 millioner dollar i tort og svie. Summen tilsvarer 1,07 milliarder kroner etter dagens kurs.

Det blir brukt sterke ord om Carlsen i rettsdokumentet. Han blir blant annet omtalt som «feig» og en som notorisk ikke er i stand til å takle tap.

Utestengt

Striden omkring Niemann startet da Carlsen forrige måned trakk seg fra Sinquefield Cup etter et tap for amerikaneren. Han antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks.

Senere har han utdypet dette og gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann fordi han mistenker amerikaneren for urent spill.

Niemann har innrømmet å ha jukset i spill på Chess.com da han var 12 og 16 år. Siden er han blitt utestengt fra nettstedet. For noen uker siden la Chess.com fram en rapport med en knusende konklusjon om at Niemann skal ha fusket over 100 ganger på nettet.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har innledet gransking av både Niemann og Carlsen. Niemann granskes for mulig juks, Carlsen for mulige falske anklager.

