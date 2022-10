Dansk idrettspresident forlot møte i Russland-protest

Anoc er forbundet av nasjonale olympiske komiteer.

Presidenten for den danske OL-komiteen og to andre fra delegasjonen forlot kongressen da Stanislav Pozdnjakov viste videoer fra Russland under en tale. Pozdnjakov er selv russer og leder for Anocs kultur- og utdannelseskomité.

Var ukomfortabelt

– Hvis han hadde holdt det i Anoc-regi, hadde jeg blitt værende. Men jeg synes videoen var upassende propaganda for Russland, sa Natorp til Inside the games etterpå.

– Jeg følte at jeg var på feil sted til feil tid, så jeg kunne ikke bli. Det var ukomfortabelt, fortsatte Natorp.

Idrettspresidenten hadde allerede før møtet indikert at han kanskje ville forlate møtet om representanter fra Russland eller Belarus fikk taletid.

Onsdag var Natorp svært kritisk til at russere og belarusere i det hele tatt fikk delta på kongressen.

Dansk mindretall

Danmark var en del av Norges brev til Anoc, der det ble bedt om at russere og belarusere ble utstengt fra møtet i Sør-Korea. Det ble ikke tatt til følge.

– Vi er til stede sammen med russiske og belarusiske idrettspolitikere, og ikke med Ukrainas. Det burde være omvendt, sa Natorp, ifølge Ritzau.

Presidenten for Den internasjonale olympiske komité, Thomas Bach, presiserte overfor Natorp at Danmark er en del av et mindretall som ikke ønsker russere velkommen på møter. Han ba deretter Danmark om å «reflektere over sin rolle» i Anoc.

Onsdag tok også Norges idrettspresident Berit Kjøll ordet på kongressen, der hun presenterte Norges syn på russisk og belarusisk deltakelse i idretten. Ønsket er at utestengelsen forlenges.

Det har blant annet vært diskusjon om russiske langrennsløpere skulle få konkurrere i vinter. Det synes ikke aktuelt.