Curling-VM: Norge klar for utslagsrundene etter ekstraomgang

Etter tap for Sverige og Japan onsdag, var det norske laget avhengig av seier over Tsjekkia for å avansere fra gruppespillet i turneringen i skotske Aberdeen. Norge ledet 5-2 etter fire omganger, men med ett poeng i hver av de tre neste, forlenget Tsjekkia kampen til ekstraomganger.

Både Tsjekkia og Norge sto med fem seirer og to tap foran den siste og avgjørende kampen. De tre beste fra hver gruppe går videre til sluttspillet, der gruppevinneren går rett til kvartfinale.

Norge tok to poeng på de to første omgangene, før de doblet ledelsen i den tredje omgangen. Tsjekkia slo imidlertid tilbake med to poeng i den neste, og i omgang sju reduserte de til 4-5. Norge hadde sistestein i åttende omgang, men også der sikret Tsjekkia poeng.

Der hadde Norge igjen sistestein, og denne gangen sikret de poeng og vant.

Utslagsrundene i VM avvikles fredag og lørdag. Det er ikke klart hvem Norge møter ennå.

Det norske laget består av Pia Trulsen, Christoffer Svae, Maia Ramsfjell og skip Alexander Lindström.