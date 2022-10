Aamodt Kilde før Russlands skjebnedag i FIS-styret: – Feil at russerne får stille til start

Styret i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) har styremøte lørdag. Der skal spørsmålet om deltakelsen til russiske og belarusiske utøvere på bordet.

Alpinistene møtte torsdag pressen i Sölden i forkant av verdenscupåpningen i helgen. Der konfronterte NTB Aleksander Aamodt Kilde med problemstillingen rundt utøverne som nå risikerer videre utestengelse.

– Den synes jeg det er tøft å svare på, men sånn jeg ser på det rent humant, synes jeg det blir feil at russerne får stille til start, fordi de gjør det de gjør nå mot Ukraina, svarte toppalpinisten – og fortsatte:

– Nå skal ikke jeg si at alle i Russland stemmer på Putin, men i mine ører er det kanskje litt vanskelig å se for seg at de kan kjempe for landet sitt når andre kjemper for livet sitt i Ukraina. Men det er vanskelig.

Hyggelige mennesker

På herresiden i alpinsirkuset er det kun veteranen Aleksandr Khorosjilov som er å regne med helt i toppen fra Russland.

Atle Lie McGrath kaller også spørsmålet om russisk og belarusisk deltakelse en vanskelig start.

– Det er en utrolig vanskelig sak. Jeg er helt imot krigen, det er helt forferdelig det som skjer. Det som gjør det vanskelig, er at alle de russerne jeg kjenner som står på ski, er veldig, veldig hyggelige folk, sier han.

– Jeg kjenner ikke bakgrunnen deres, men de er hyggelige mennesker. Jeg kan se for meg at det er en vanskelig situasjon å være i, uansett hvordan du stiller deg til ditt eget hjemland. Hva FIS bestemmer seg for, er ikke i mine hender, fortsetter han.

Nordisk press

Flere av medlemmene i FIS-styret har gått langt i å lufte sine synspunkter foran lørdagens møte.

– Mitt standpunkt er veldig klart, noe det har vært helt siden februar. Det brutale angrepet på Ukraina og det ukrainske folket er meningsløst, og idretten må reagere. Det vil derfor overraske meg veldig om utestengelsen oppheves, skriver FIS-styremedlem Erik Røste i en SMS til NTB.

Hans svenske kollega Mats Årjes og finske Martti Uusitalo er enda tydeligere på at utestengelsen av Russland og Belarus må videreføres.

Mange nasjoner reagerte etter uttalelser fra FIS-generalsekretær Michel Vion i september. De kunne tolkes som at han satte døren på gløtt for russisk og belarusisk deltakelse internasjonalt allerede til vinteren.

Flere utøvere har antydet at boikott kan bli aktuelt om russere og belarusere blir tatt inn i varmen. Profilerte langrennsløpere som Ragnhild Haga, Linn Svahn og Maja Dahlqvist har alle lagt seg på den linjen.