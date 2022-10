United med etterlengtet festkveld da Tottenham ble slått

Fred og Bruno Fernandes scoret målene i 2. omgang, men seieren kunne vært mye større om det ikke var for storspill av Hugo Lloris i Tottenham-målet.

Gjestene fra London ville med seier vært bare ett poeng bak erkerival Arsenal, riktignok med en kamp mer spilt. Nå har Arsenal fire poengs luke til Manchester City og Tottenham.

Det skulle egentlig ha vært storkamp mellom Arsenal og Manchester City onsdag, men den er utsatt på ubestemt tid fordi Arsenal torsdag må spille sin utsatte europaligakamp mot PSV Eindhoven.

Manchester Uniteds seier løftet laget til femteplass, bare poenget bak Chelsea som onsdag måte nøye seg med 0-0 i nabooppgjøret mot Brentford.

Dominerte

United dominerte stort i første omgang, men fikk ikke ballen i mål. Til glede for publikum på Old Trafford gikk det bare et minutt av den andre omgangen før det kunne jubles for scoring.

Fred skjøt fra distanse, og Ben Davies endret retning på skuddet slik at Lloris var sjanseløs.

I det 69. minutt ble det 2-0. Fred var nest siste United-spiller på ballen, men det var litt hell inne i bildet også ved den anledningen. Han sparket ballen i Eric Dier slik at den spratt til Bruno Fernandes. På lekkert vis skrudde portugiseren ballen i mål.

Reagerte

Lloris måtte ta fram noen ypperlige redninger for å hindre enda styggere sifre, men han kunne ikke hindre at manager Antonio Conte måtte tåle sitt fjerde Old Trafford-tap på like mange besøk.

Det var ikke bare fryd og glede for United. En tydelig frustrert Cristiano Ronaldo forble ubenyttet reserve, og han gikk i garderoben før kampen var over. Det fikk mange til å reagere.

---

FAKTA

Premier League onsdag, 12. serierunde:

Manchester United – Tottenham 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Fred (46), 2-0 Bruno Fernandes (68).

Dommer: Simon Hooper.

Gult kort: Casemiro, Manchester U.

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw – Fred, Casemiro (Christian Eriksen fra 86.) – Antony (Scott McTominay fra 76.), Bruno Fernandes, Jadon Sancho (Anthony Elanga fra 86.) – Marcus Rashford.

Tottenham (3-5-2): Hugo Lloris – Cristian Romero, Eric Dier (Davinson Sánchez fra 81.), Ben Davies – Matt Doherty (Ryan Sessegnon fra 81.), Rodrigo Bentancur (Oliver Skipp fra 88.), Yves Bissouma (Lucas Moura fra 81.), Pierre-Emile Højbjerg, Ivan Perisic (Djed Spence fra 88.) – Son Heung-min, Harry Kane.

Øvrige kamper onsdag: Bournemouth – Southampton 0-1, Brentford – Chelsea 0-0, Liverpool – West Ham 1-0, Newcastle – Everton 1-0.

Utsatt: Arsenal – Manchester C. (pga. omberammet europaligakamp).

Spilt tirsdag: Brighton – Nottingham Forest 0-0, Crystal Palace – Wolverhampton 2-1.

Spilles torsdag: Fulham – Aston Villa, Leicester – Leeds.