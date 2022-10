Nordli-perle senket tabelljumbo Jerv mot AaFK

Jerv tok en etterlengtet seier med 2-1 over Sandefjord søndag og kunne ha meldt seg på igjen i nedrykksstriden med seier i denne kampen, som ble utsatt 9. oktober på grunn av flytrøbbel for AaFK.

Lars Arne Nilsens mannskap tok med seieren et solid steg vekk fra bunnstriden og er à poeng med Strømsgodset på 11.-plass.

– Vi trenger fortsatt noen poeng for å være 100 prosent sikre på fortsatt eliteseriespill, sa AaFK-trener Nilsen til Discovery.

Det var Arne Sandstøs Jerv som hadde presset på seg, men laget klarte ikke å utnytte et lite spillovertak. Erlend Hustad sendte Peter Wilson gjennom etter 20 minutter, men Nicolai Hopland klarte å forstyrre Jerv-spissen tilstrekkelig til at han skjøt utenfor.

Etter at hjemmelaget var best de første 40 minuttene, kom gjestene mer med og var best de siste fem minuttene av omgangen. Da var Simen Bolkan Nordli plutselig svært så aktiv. Han fikk to frisparksjanser og banket det siste forsøket i krysset til 1-0. Det var hans tredje seriemål for sesongen.

– Jeg gjorde bare hva jeg gjør på trening, sa Nordli til Discovery om frisparkperlen sin.

Ikke den mest velspilte

– Det ble vel ikke en kamp som går inn i historien som den mest velspilte, men vi tar med oss de tre poengene. Det var det viktigste i dag, sa Nordli.

Det ble en sliteseier, og Aalesund nektet Jerv å komme særlig til på offensiven. Det var en tydelig skuffet Jerv-gjeng som forlot banen.

– Det var ingen stor kamp. Vi var det førende laget, men de scoret på sin eneste sjanse. At vi skapte mest hjelper oss lite. Det er ikke godt nok, og vi har gitt vekk poeng altfor lett hjemme, som mot HamKam og mot Sandefjord, sa Jerv-trener Arne Sandstø.

Tight kamp

Jerv er etter tapet seks poeng bak Sandefjord på kvalifiseringsplassen når alle lagene har spilt 26 kamper.

– Det ble en tett kamp hvor vi gjorde det bra. Vi har fire kamper igjen til å ta enda flere poeng, sa AaFKs kaptein David Fällman.

Eliteserien menn onsdag, fra 25. runde:

Jerv – Aalesund 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Simen Bolkan Nordli (44).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Erik Tobias Sandberg, Erik Brenden, Leandro Fernandes, Jerv, Besim Serbecic, Ebiye Moses, Aalesund.

Jerv (3-2-3-2): Amund Wichne – Ole Martin Kolskogen, John Olav Norheim, Erik Tobias Sandberg (Felix Schröter fra 62.) – Torje Wichne (Iman Mafi fra 80.), Mathias Haarup – Erik Brenden, Mathias Wichmann, Ask Tjærandsen-Skau (Leandro Fernandes fra 72.) – Erlend Hustad, Peter Wilson (Henrik Bredeli fra 62.).

Aalesund (3-2-3-2): Sten Grytebust – Besim Serbecic, David Fällman, Nikolai Hopland – Petar Golubovic, Simen Rafn – Simen Bolkan Nordli (Kristoffer Barmen fra 74.), Erlend Segberg, Nenass (Fredrik Haugen fra 85.) – Gilbert Koomson (Kristoffer Ødemarksbakken fra 74.), Ebiye Moses (Torbjørn Kallevåg fra 85.).