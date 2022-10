Michael Laudrup kaller Qatar-kritikk for hykleri

Laudrup har i flere omganger arbeidet i Qatar som trener for fotballklubber. Til tross for at landet er under hard kritikk som følge av påståtte menneskerettsbrudd, vil ikke Laudrup slutte å uttrykke sin støtte til golfstaten.

Han synes lite om at idrettspersoner i Danmark blir kritisert for å samarbeide med landene i Midtøsten, når den danske regjeringen selv anerkjenner danske næringsselskap som gjør det.

– Så lenge dansk næringsliv gjør forretninger i et land, og den danske regjering også samarbeider med landet, mener jeg at andre grupper i det danske samfunn ikke skal kritiseres for å gjøre det samme, sier Laudrup til Ekstra Bladet.

– Alt annet er hykleri i mine øyne, fortsetter han.

Laudrup var invitert til å delta på avisens podkast «blodbold» (blodball), men ville ikke stille opp om ikke direktører fra selskap som driver næring i Midtøsten, samt sjefen for avdelingen som hjelper danske virksomheter med forretningene, også er med.

Tidligere i år mistet broren Brian sin ekspertrolle i dansk TV 2, samt en podkastserie som følge av at han var med i en promoteringsvideo for Dubai i forbindelse med VM.

Den danske landslagsspilleren Nadia Nadim har fått mye kritikk for sin ambassadørrolle i Qatar-VM.