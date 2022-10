Iransk klatrer tilbake i hjemlandet

Ifølge nyhetsbyrået AP fikk hun en «heltevelkomst» på flyplassen i Teheran etter at hun fløy fra Sør-Koreas hovedstad Seoul tirsdag ettermiddag. Hun ble sett inne på terminalen og forlot flyplassen tilsynelatende i en varebil.

I etterkant av konkurransen i Seoul ble det fryktet at hun var pågrepet for ikke å ha brukt hijab. Senere tirsdag publiserte hun en melding på Instagram. Der het det at et uhell førte til at hun konkurrerte uten hijab, og hun beklaget seg.

Episoden kommer i kjølvannet av at Mahsa Amini (22) døde i det iranske moralpolitiets varetekt for over en måned siden. Amini ble pågrepet fordi hun skal ha gått med hijaben på feil måte. Det har pågått store demonstrasjoner mot landets regime etter hendelsen.

Protestbølgen som har funnet sted etter Mahsa Aminis bortgang representerer den mest alvorlige trusselen mot Irans styresett siden masseprotestene etter presidentvalget i 2009.

Dagbladet omtalte saken først i Norge.

Under søndagens konkurranse i Sør-Korea var Rekabi iført kun et svart pannebånd. Håret var satt opp i en hestehale. Videre hadde hun en hvit t-skjorte med det iranske flagget på.

Det persiske BBC-kontoret hevde tirsdag at Rekabi etter planen skulle reist hjem fra Sør-Korea først onsdag, men at reisen helt uventet ble framskjøvet. Deretter oppsto bekymringen for Rekabi.

Klatreren var på seierspallen tre ganger i det asiatiske mesterskapet.

