Høgmos Häcken vant igjen – nærmer seg svensk seriegull

Hammarby er åtte poeng bak, Djurgården ni, Kalmar og AIK ti poeng. De tre førstnevnte spiller torsdag og har sjansen til å redusere avstanden før det gjenstår bare tre serierunder, men uansett har Høgmos lag en klar ledelse før innspurten om seriegullet.

– Vi vokser for hver kamp, både individuelt og kollektivt, sier Høgmo.

Onsdag tok laget ledelsen før det var spilt to minutter. Etter fint forarbeid av Alexander Jeremejeff og Simon Gustafson slo Kristoffer Lund et innlegg mot lengste stolpe. Ibrahim Sadiq snek seg inn bak ryggen på Erick Otieno og nikket inn ledermålet.

Honnør

Allsvenskans målkonge Jeremejeff doblet ledelsen fem minutter før full tid, og da gjorde det ikke så mye at John Guidetti reduserte på straffespark på overtid.

– Vi gjorde en veldig god bortekamp i dag. Vi tok tak i den fra første sekund. Spillerne skal ha honnør for sin profesjonalitet og innstilling, og for den roen som er i laget, sa Høgmo til Discovery+.

Even Hovland spilte hele kampen for Häcken, mens Lars Olden Larsen spilte en omgang.

Häcken har igjen Malmö (hjemme), IFK Göteborg (borte) og IFK Norrköping (hjemme).

Aga scoret

Det ble en god dag også for Oscar Aga da første halvdel av 27. serierunde ble gjennomført. Han fikk et kort innhopp for Elfsborg borte mot Varberg og rakk å fastsette resultatet til 3-0 for gjestene.

Daniel Eid hjalp IFK Norrköping til 2-0-seier over Helsingborg og Thomas Rogne.

---

FAKTA

Allsvenskan menn onsdag, 27. runde:

AIK – Häcken 1-2 (0-1)

Friends Arena, Solna.

Mål: 0-1 Ibrahim Sadiq (2), 0-2 Alexander Jeremejeff (85), 1-2 John Guidetti (str. 90).

Rødt kort: Yasin Ayari (69), AIK.

Even Hovland spilte hele kampen for Häcken, Lars Olden Larsen spilte 45 minutter.





IFK Norrköping – Helsingborg 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Arnór Ingvi Traustason (18), 2-0 Jacob Ortmark (72).

Daniel Eid spilte hele kampen for IFK Norrköping, Thomas Rogne spilte hele kampen for Helsingborg.

Sundsvall – IFK Värnamo 1-2 (1-1)

Mål: 0-1 Netinho (23), 1-1 Robert Lundström (36), 1-2 Marcus Antonsson (90).

Jonathan Rasheed var ubenyttet reserve for IFK Värnamo.

Varberg – Elfsborg 0-3 (0-0)

Mål: 0-1 Jeppe Okkels (52), 0-2 Michael Baidoo (57), 0-3 Oscar Aga (90).

Oscar Aga spilte 8 minutter som innbytter for Elfsborg.