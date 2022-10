Zaha matchvinner da Palace vendte til seier

– Vi måtte grave dypt i dag. Det var et hardt slag å komme under etter å ha vært best i første omgang. Vi sto på og ga oss ikke, sa Zaha til Amazon Prime.

Wolverhampton tok ledelsen mot spillets gang etter en halv times spill i Sør-London. Adama Traoré stanget inn sitt første mål for sesongen på et innlegg fra sin spanske landsmann Hugo Bueno, som var en frisk debutant.

Det var bare Wolverhamptons femte mål i Premier League i høst, men på det tidspunkt lå det an til å skyve laget opp i 12 poeng og løfte det til tabellens midtsjikt.

Borteseier virket enda mer sannsynlig da Ruben Neves sendte et frispark i stolpen fra langt hold rett før pause. Vicente Guaita i Palace-målet sto bare og så på.

Kvalitet

Patrick Vieiras hjemmelag fikk en kjempestart på den andre omgangen med utligning umiddelbart. Michael Olise curlet inn et innlegg fra høyre, og ved lengste stolpe kunne Eberechi Eze bare sette hodet på ballen og bukke den i mål.

– Med kvaliteten vi har i laget kommer vi alltid til å score mål. Energien i laget var stor i dag. Vi ga alt, og det betalte seg til slutt, sa Eze til Amazon Prime.

Odsonne Edouard var veldig nær ledermål midtveis i omgangen med et brassespark som gikk rett utenfor krysset. Rett etter la han i stedet målgivende pasning til Zaha, som satte inn 2-1 etter et flott angrep.

Forvirret forsvaret

– Jeg forlot på eget initiativ venstrekanten og vandret litt. Det åpnet opp rom og forvirret forsvaret deres litt, sa Zaha.

Wolverhampton presset veldig mot slutten og kunne fort fått inn 2-2. Hjemmelaget red stormen av og klatret til 10.-plass.

– Stemningen var vidunderlig. Tilhengerne våre vet ikke hvor mye kraft de har og hvor mye energi de gir oss, sa Eze.

Premier League menn tirsdag, 12. runde:

Brighton – Nottingham Forest 0-0

31.463 tilskuere.

Dommer: Darren England.

Gult kort: Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister, Tariq Lamptey, Brighton, Remo Freuler, Nottingham Forest.

Brighton (3-4-2-1): Robert Sánchez – Joël Veltman, Lewis Dunk, Adam Webster – Solly March, Alexis Mac Allister, Moisés Caicedo, Leandro Trossard – Pascal Gross (Deniz Undav fra 84.), Adam Lallana (Tariq Lamptey fra 63.) – Danny Welbeck.

Nottingham Forest (4-3-3): Dean Henderson – Serge Aurier (Harry Toffolo fra 67.), Steve Cook, Scott McKenna, Neco Williams – Ryan Yates, Remo Freuler, Orel Mangala (Cheikhou Kouyaté fra 60.) – Jesse Lingard (Joe Worrall fra 86.), Brennan Johnson (Giulian Biancone fra 86.), Morgan Gibbs-White.

Crystal Palace – Wolverhampton 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Adama Traoré (30), 1-1 Eberechi Eze (46), 2-1 Wilfried Zaha (69).

Dommer: David Coote.

Gult kort: Joel Ward, Cheick Doucouré, Marc Guéhi, Crystal Palace, Boubacar Traoré, Wolverhampton.

Crystal Palace (4-3-3): Vicente Guaita – Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell – Jeffrey Schlupp, Cheick Doucouré, Eberechi Eze (Jaïro Riedewald fra 89.) – Michael Olise (Jordan Ayew fra 79.), Odsonne Édouard (Jean-Philippe Mateta fra 80.), Wilfried Zaha.

Wolverhampton (4-2-3-1): José Sá – Nélson Semedo, Max Kilman, Nathan Collins, Hugo Bueno – Boubacar Traoré (Joe Hodge fra 57.), Rúben Neves – Adama Traoré (Goncalo Guedes fra 56.), Matheus Nunes (João Moutinho fra 57.), Daniel Podence – Diego Costa (Hwang Hee-chan fra 74.).