Vil ha felles VM i alpint og nordiske grener

I et intervju med sveitsiske SkiActu forteller Eliasch om planene om å samle alle grenene FIS administrerer i ett mesterskap, som skal arrangeres hvert fjerde år, skriver langrenn.com.

Nyvinningen skal få navnet FIS Games – FIS-lekene – og Eliasch tror det har potensial til å bli større enn VM, både økonomisk og med tanke på publikum.

– Dette kommer til å bli veldig bra for sporten vår og kan til og med bidra til å gjøre OL mer synlig, mener FIS-sjefen.

Planen er at de første FIS-lekene skal arrangeres i 2024, men det kan være at arrangementet blir fordelt over flere steder. I 2028 er målet å samle alt på ett sted.

– Ja, det er kort tid, men vi har ikke noe problem med det. Så sent som i fjor besluttet vi å arrangere renn i Zermatt, og om en måned setter de utfor ved foten av Matterhorn.

Eliasch vil også ta lærdom fra Det internasjonale skiskytterforbundet og sentralisere TV-rettighetene og salget av disse.

Ifølge langrenn.com skal det fortsatt arrangeres ski-VM hvert annet år, mens de nye FIS-lekene altså blir hvert fjerde år. Det blir to år mellom det nye mesterskapet og neste vinter-OL.