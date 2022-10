Tredje strake tap for Zuccarello og Wild: – En bekymring

Etter tap for Zuccarellos gamle klubb New York Rangers og Los Angeles Kings, ventet den regjerende Stanley Cup-mesteren i tredje kamp. Der holdt «Zucca» og co. lenge følge, men ble til slutt noen nummer for små.

De har nå sluppet inn 20 mål på de tre første kampene, noe som er mest i hele NHL. Alle lag har imidlertid ikke spilt tre kamper ennå. Kings har sluppet inn 18 mål på fire kamper.

– Målene imot er en bekymring. Det er ikke bare keeperens skyld, men også forsvar, angrep og vi trenere. Vi må alle stå til ansvar, sa Wild-trener Dean Evason.

Etter tapet for Kings var Zuccarello svært kritisk til eget lags forsvarsspill. Det ble ikke noe bedre mandag. Zuccarello noterte seg for en assist i oppgjøret, og har nå fem målpoeng på de første tre kampene. Det er like mange som lagkameratene Kirill Kaprizov og Matt Boldy.

Gjestene fra Colorado gikk i ledelsen etter tre og ett halvt minutt da Ben Meyers satte inn 1-0. Deretter holdt de unna for Wild, som tross et par utligninger, aldri fikk overtaket.

Lenge jevnt

Mindre enn ett minutt etter den første scoringen, sørget Kaprizov for 1-1, men Avalanche kunne likevel gå til pause med ett måls ledelse etter at Samuel Girard la på til 2-1 da det gjensto fem minutter av perioden.

I andre periode var det Joel Eriksson Ek som utlignet for Wild etter seks minutter. Ytterligere seks minutter senere var turen kommet til Mikko Rantanen, som igjen sørget for at Avalanche kunne ta ny pause med ett måls overtak.

To minutter ut i tredje og siste periode ble det doblet til to måls forsprang takket være en scoring fra Josh Manson.

Assist

Denne gangen trengte Wild bare to minutter før Kaprizov igjen fikk nettkjenning med Wild i overtall. Zuccarello noterte seg for en assist.

Etter at Nathan Mackinnon la på til 5-3 for bortelaget, tok Wild ut keeper Filip Gustavsson på tampen, men klarte likevel ikke å presse Avalanche på retretten. I stedet ga det Valeri Nitsjusjkin muligheten til å fastsette sluttresultatet til 6-3 for Colorado.

Zuccarello fikk drøyt 21 minutter på isen denne gangen. Nå har han og lagkameratene tre dager på å hente seg inn før neste kamp. De tar imot Vancouver Canucks natt til fredag norsk tid.

National Hockey League (NHL) mandag, grunnserien:

Boston Bruins – Florida Panthers 5-3, Detroit Red Wings – Los Angeles Kings 4-5 e.f., Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins 3-2, New York Rangers – Anaheim Ducks 6-4, Toronto Maple Leafs – Arizona Coyotes 2-4, Washington Capitals – Vancouver Canucks 6-4, Minnesota Wild – Colorado Avalanche 3-6, Dallas Stars – Winnipeg Jets 4-1, Seattle Kraken – Carolina Hurricanes 1-5.