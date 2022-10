Bekymring rundt iransk idrettsutøver som konkurrerte uten hijab

Elnaz Rekabi har vunnet flere medaljer i mesterskap og er en profil innen klatresporten. Tirsdag opplyste den iranske ambassaden i Seoul at Rekabi var på et fly til hjemlandet etter å ha konkurrert i Sør-Korea.

I den aktuelle konkurransen brukte hun ikke hijab, hodeplagget som er obligatorisk for kvinner i hjemlandet. Det skapte overskrifter. Episoden kommer i kjølvannet av at Mahsa Amini (22) døde i det iranske moralpolitiets varetekt for over en måned siden.

Amini ble pågrepet fordi hun skal ha gått med hijaben på feil måte.

Nå fryktes det at det også blir reagert mot Rekabi fra iransk hold. Ifølge Persia-kontoret til BBC, som har gode kontakter i Iran til tross for at selskapet ikke får drive journalistikk i landet, skal en ikke navngitt kilde ha opplyst at representanter for iranske myndigheter har beslaglagt klatreprofilens pass og mobiltelefon.

Selv la Rekabi ut en melding på Instagram tirsdag. Der heter det at hun beklager «bekymringen» hun har forårsaket, og at et uhell førte til at hun konkurrerte uten hijab.

Framskyndet hjemreisen?

BBC hevder imidlertid også å kjenne til at Rekabi etter planen skulle reist hjem fra Sør-Korea først onsdag, men at reisen helt uventet har blitt framskjøvet.

IranWire, et nettsted som ledes av den iransk-canadiske journalisten Maziar Bahari, hevder på sin side at Rekabi vil bli overført til det beryktede Evin-fengselet etter at hun lander i hjemlandet. Det er ikke oppgitt andre kilder for denne opplysningen.

Det var Evin-fengselet som ble rammet av en stor brann sist helg. Minst åtte fanger døde.

Selv skriver klatreren på Instagram, der hun har mer enn 200.000 følgere, at hastverk førte til at hijaben hennes «utilsiktet ble problematisk».

«Jeg er akkurat nå på vei tilbake til Iran sammen med laget, med utgangspunktet i tidsplanen som hele tiden har ligget der», heter det videre.

I en Twitter-melding avviser den iranske ambassaden i Seoul det den omtaler som «alle de falske, usanne nyhetene og feilinformasjonen» om Rekabis avreise fra Seoul. I stedet for å poste et bilde av klatreren fra konkurransen i Sør-Korea, ledsages imidlertid meldingen av et foto av klatreren iført hijab. Det er tatt under en nylig konkurranse i Moskva, der Rekabi tok bronsemedaljen.

Nyhetsbyrået AP har forsøkt å kontakte den iranske ambassaden i Seoul tirsdag, uten å få svar.

Valgte hestehale

Under søndagens konkurranse i Sør-Korea var Rekabi iført kun et svart pannebånd. Håret var satt opp i en hestehale. Videre hadde hun en hvit t-skjorte med det iranske flagget på.

Justisdepartementet i Sør-Koreas ville tirsdag ikke bekrefte om den iranske utøveren fortsatt var i landet eller hadde reist hjem. De henviste til personvernrelaterte regler. Utenriksdepartementet i landet sier de ikke har kommentarer til saken.

I sosiale medier hylles Rekabi som en helt. Det er postet en rekke bilder av 33-åringen som klatrer opp bokstavene til protestslagordet «Kvinne. Livet. Frihet».

Elnaz Rekabi har vært på seierspallen tre ganger i det asiatiske mesterskapet.

Protestbølgen som har funnet sted etter Mahsa Aminis bortgang representerer den mest alvorlige trusselen mot Irans styresett siden masseprotestene etter presidentvalget i 2009.

