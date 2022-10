Mané fikk pris for engasjementet utenfor fotballbanen

Det er magasinet France Football som står bak prisen. Den ble utdelt under den stjernespekkede Gullballen-gallaen i Paris.

Socrates-prisen har fått navn etter den brasilianske fotballegenden med samme navn. Ved siden av å være fotballspiller hadde han medisinutdannelse.

Prisen er ment å belønne det «beste sosiale initiativet» tatt av spillerne i internasjonal fotball. Mané hedres for arbeidet han har gjort for lokalsamfunn i hjemlandet Senegal.

– Jeg er veldig glad for å være her sammen med dere. Jeg er noen ganger for beskjeden til å snakke om det, men jeg er veldig glad for å gjøre det kan jeg kan for folket vårt, sa Bayern-stjernen i takketalen.