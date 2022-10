Sesongåpningen i utfor i fare grunnet dårlige snøforhold

Det var opprinnelig satt en frist til søndag 16. oktober for å få godkjent snøforholdene i rennene som kjøres i både Sveits og Italia. Den fristen har Det internasjonale skiforbundet (FIS) utsatt til 22. oktober.

– Vi tror at disse seks ekstra dagene kan utgjøre forskjellen for at arrangørene skal kunne gjennomføre løpene, sa generalsekretær i FIS, Michel Vion, ifølge sveitsiske Blick.

Det er første gang det skal arrangeres fartsrenn i Zermatt-Cervinia. De kan ryke ettersom temperaturene er for lave til å produsere nok snø i den nedre delen av løypa.

– Vi er veldig takknemlige overfor FIS for at de utsatte fristen. Jeg har fortsatt tro på at det skal gå, sa arrangementsansvarlig Franz Julen.

Etter planen skal herrene kjøre utforrenn 29. og 30. oktober, mens kvinnene først skal i aksjon 5. og 6. november.

Det norske fartslaget består av Ragnhild Mowinckel, Kajsa Vickhoff Lie, Inni Wembstad, Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted, Henrik Røa og Markus Nordgaard Fossland.