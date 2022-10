Klaveness vurderer ny Qatar-tur

– Jeg og generalsekretær Karl-Petter Løken vurderer å dra til Doha i forkant for å møte andre forbund og delta på relevante fagprogrammer, og for å gjennomføre vår plikt til å sette press på menneskerettighetsspørsmål både før, under og etter mesterskapet, sier fotballpresidenten til kanalen.

Klaveness har tidligere uttalt at ingen tillitsvalgte eller ansatte i Norges Fotballforbund reiser til Qatar for å følge oppgjør i VM-sluttspillet. Herrelandslagets analytiker er den eneste som fikk dispensasjon.

Fotballpresidenten presiserer at det fortsatt er uaktuelt å overvære noen VM-kamper under mesterskapet.

– Dette er ikke noe boikotthandling, men en konsekvens av hvordan vi og våre medlemmer ser på mesterskapet, og at det ikke er nødvendig for oss å være til stede når landslaget vårt ikke er kvalifisert.

Qatar ble tildelt fotball-VM på kontroversielt vis i 2010. Golfstaten har i årevis fått hard kritikk for manglende menneskerettigheter og dårlig behandling av gjestearbeidere. Startskuddet for VM i Qatar går 20. november.