Jubel for Kolstad: Ny publikumsrekord i norsk håndball

Mandag formiddag kunne nemlig Kolstad-sjef Jostein Sivertsen bekrefte overfor Adressa at kampen har solgt 7550 billetter.

For anledningen er møtet mellom Kolstad og Elverum lagt til Trondheim Spektrum. Der satte Kolstad for tre år siden norsk serierekord med 7013 publikummere, men den rekorden blir nå slått.

– Vi regnet med å slå rekorden i løpet av helga. Nå har vi over 7500 solgte billetter, og det ser veldig bra ut. Det er jo plass til nesten 9000, sa klubbens daglige leder til avisen.

For to dager siden fortalte Sivertsen til NTB at salget så lovende ut, og at tallene betyr mye for klubbens satsing.

– Det er viktig når vi har satt de målsettingene som vi har gjort, fortalte han lørdag.

Kolstad har foreløpig gjort rent bord i hjemlig serie, og Christian Berges menn har vunnet samtlige av lagets fem seriekamper. Den hardtsatsende klubben har ambisjoner om å bli best i Norge og blant de fremste i europeisk herrehåndball. Sander Sagosen blir en del av laget fra kommende sommer.