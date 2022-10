Zuccarello med flere målpoeng i knepent Wild-tap

Bortelaget startet med et smell og ledet med tre mål etter elleve minutter på isen, ledet an av Kevin Fiala, en sentral brikke i forrige sesongs Wild-lag, som hadde målgivende på to av målene.

Wild svarte med to reduseringer, før Kings økte til 4-2 halvannet minutt før første periode var omme.

Zuccarello var sentral i andre periode. Nordmannen noterte seg for målgivende pasning på Joel Eriksson Eks 4-3-scoring, før Fiala satte 5-3 for Kings. Deretter serverte Zuccarello rekkekamerat Kirill Kaprizov til 5-4.

Nordmannen scoret i tredje periode, og lagkameraten Sam Steel utlignet halvannet minutt senere. Dessverre for Wild gikk det kun et halvminutt før Kings gjorde 7-6, som ble kampens siste mål.

Neste kamp for Wild er hjemme mot Colorado Avalanche mandag.

National Hockey League (NHL) lørdag, grunnserien:

Buffalo Sabres – Florida Panthers 3-4, Philadelphia Flyers – Vancouver Canucks 3-2, Boston Bruins – Arizona Coyotes 6-3, New Jersey Devils – Detroit Red Wings 2-5, Pittsburgh Penguins – Tampa Bay Lightning 6-2, Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 3-2, Washington Capitals – Montreal Canadiens 3-1, New York Islanders – Anaheim Ducks 7-1, Dallas Stars – Nashville Predators 5-1, Minnesota Wild – Los Angeles Kings 6-7, St. Louis Blues – Columbus Blue Jackets 5-2, Edmonton Oilers – Calgary Flames 3-4, Seattle Kraken – Vegas Golden Knights 2-5, San Jose Sharks – Chicago Blackhawks 2-5.