Stabæk suser mot opprykk – slo Ranheim etter sent mål

Stabæk har nå en luke på seks poeng ned til Start på tredjeplass i kampen om direkte opprykk. KFUM Oslo ligger åtte poeng bak, men har én kamp til gode. Dermed kan luken være på fem etter KFUMs kamp mot Raufoss mandag.

Avgir KFUM poeng der, vil Stabæk kun være avhengig av ett poeng i de to siste kampene mot Sandnes Ulf og Mjøndalen for å kunne juble for eliteseriespill neste sesong.

Gift Orban sendte Stabæk i ledelsen før Ruben Alte og Vegard Erlien vendte for Ranheim. Etter en time utlignet Nicolas Pignatel Jenssen, før Hansen ble helten med en flott avslutning på innlegget fra Victor Wernersson i det 90. spilleminutt.

Start-seier

Orbans scoring gjør at han ligger likt med Brann-duoen Mathias Rasmussen og Bård Finne på toppen av toppscorerlista. Orban har dessuten spilt seks kamper mindre enn de to andre.

Start har en fortsatt en teoretisk mulighet for direkte opprykk med 4-1-seieren over Åsane på hjemmebane. Seieren var uansett viktig i kampen om tredjeplassen i forbindelse med opprykkskvalifiseringen.

Joacim Holtan, Eirik Schulze, Tom Strannegård og Alagie Sanyang scoret sørlendingenes mål, mens Kristoffer Valsvik reduserte for Åsane.

Overraskelsestap

Både Mjøndalen og Sogndal fikk seg en knekk søndag i kampen om opprykkskvalifisering. Mjøndalen tapte 1-2 for Bryne på bortebane, mens Sogndal røk på et overraskende 0-2-tap for nedrykksklare Grorud. Mjøndalen har fire poeng opp til Sandnes Ulf på sjetteplass, men sistnevnte har én kamp til gode. Sogndal har tre poeng opp til rogalendingene.

Robert Undheim scoret begge målene for Bryne, mens Joakim Olsen Solberg scoret Mjøndalens mål. Samme mann ble utvist tidlig i annen omgang for to gule kort. For Grorud ble Omar Bully Drammeh helten med måldobbel.

