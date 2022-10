Ny Barcelona-nedtur i El Clásico – Real Madrid tilbake på tabelltopp

Dermed tar de hvitkledde tilbake serieledelsen i La Liga etter at Barcelona har tronet øverst i to serierunder. Begge lagene gikk inn til søndagens storoppgjør med 22 poeng hver, med Barcelona foran på bedre målforskjell.

Grunnlaget for Reals trepoenger ble lagt med to mål før pause. Først satte Karim Benzema inn 1-0 på retur etter avslutning fra rekkekamerat Vinicius Junior. Ti minutter før pause hamret Federico Valverde inn 2-0 for vertene. Med få minutter igjen å spille tente Ferrán Torres håpet for Barcelona, men håpet ble raskt slokket da Rodrygo satte inn 3-1 på straffespark på overtid.

Søndagens seier var Real Madrids sjette på de sju siste «El Clásico»-oppgjørene.

Kjærkomment nettsus for Benzema

Kampens første målscorer, Benzema, som forrige sesong leverte spinnville 44 mål og 15 målgivende pasninger på 46 klubbkamper, har slitt tyngre i starten av årets sesong. En muskelskade franskmannen pådro seg mot Celtic i starten av september, har blant annet satt han ut av spill i nesten en måned.

I hjemlig serie har han i tillegg måttet se spissrival Robert Lewandowski score hele ni ganger, mens den franske veteranen selv sto bokført med kun tre nettkjenninger før søndagens gigantoppgjør.

Polske Lewandowski misbrukte en enorm mulighet i første omgang av oppgjøret, og storscoreren ble i store perioder godt passet på av Eder Militao og David Alaba. Kollektivt sto Real Madrid godt imot det offensive arsenalet til Xavi og Barcelona.

Ny Barcelona-nedtur

3-1-tapet borte mot Real Madrid gjør at Barcelonas uke går fra vondt til verre. Onsdag fikk de kun med seg ett poeng fra hjemmemøtet med Inter i mesterligaen, og katalanerne trenger dermed et mirakel for å avansere til mesterligaens sluttspillsrunder til våren.

Etter sommerens handlefest var det knyttet stor spenning til hva Xavis mannskap kunne utrette i kampens om de store trofeene denne sesongen. Tre Inter-poeng i neste mesterligarunde mot Viktoria Plzen vil være kroken på døra for Barcelonas håp om åttedelsfinale i Europas gjeveste klubbturnering.

Spansk La Liga menn søndag, 9. runde:

Real Madrid – Barcelona 3-1 (2-0)

Santiago Bernabeu: 62.876 tilskuere.

Mål: 1-0 Karim Benzema (10), 2-0 Federico Valverde (34), 2-1 Ferran Torres (82), 3-1 Rodrygo (str. 90).

Dommer: Jose Antonio Sanchez.

Gult kort: Vinícius Júnior, Luka Modric, Real Madrid, Gavi, Barcelona.

Real Madrid (4-3-3): Andrij Lunin – Dani Carvajal (Marco Asensio fra 88.), Éder Militão, David Alaba, Ferland Mendy – Luka Modric (Eduardo Camavinga fra 78.), Aurélien Tchouameni, Toni Kroos – Federico Valverde, Karim Benzema (Antonio Rüdiger fra 88.), Vinícius Júnior (Rodrygo fra 84.).

Barcelona (4-3-3): Marc-André ter Stegen – Sergi Roberto, Jules Koundé, Eric García, Álex Balde (Jordi Alba fra 59.) – Frenkie de Jong, Sergio Busquets (Gavi fra 59.), Pedri (Franck Kessié fra 82.) – Raphinha (Ferran Torres fra 59.), Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé (Ansu Fati fra 72.).