Kane-mål i jubileet da Tottenham vant

Med det er Kane kun åtte mål bak Jimmy Greaves, som er mestscorende i Tottenham-historien. Greaves scoret 266 mål under sin tid som «Spurs»-spiller fra 1961 til 1970. I tillegg til at Kane nærmet seg rekorden, har han nå scoret i fem Premier League-kamper på rad for første gang i karrieren.

– Vi måtte være tålmodige. Rommene åpnet seg etter hvert som de ble slitne. Det var en veldig god seier, sa Kane til Sky Sports etter kampen.

Ett poeng fra toppen

Tottenham ligger fortsatt på tredjeplass med lørdagens seier. De er à poeng med Manchester City og ett poeng bak serieleder Arsenal, men begge de to sistnevnte har én kamp til gode. Everton på sin side står med ti poeng etter ti kamper.

Antonio Conte har virkelig fått det til å svinge av Tottenham etter en fjorårssesong som endte med mesterligaplass. Flere gode signeringer i sommer har gitt laget flere strenger å spille på, både offensivt og defensivt.

Avgjørelsen falt etter en snau time. Everton-keeper Jordan Pickford ga en retur på et relativt svakt skudd av Matt Doherty, før han kastet seg utover i feltet i forsøket på å avverge. Der kom imidlertid Kane først på ballen og ble felt.

Pickford beklaget

– Han gjorde noen gode redninger fram til jeg scoret på straffesparket. Jeg har trent veldig mange ganger (på straffe) på ham, så det var godt å score, sa Kane om landslagskameraten.

Pickford beklaget seg til lagkameratene etter at Kane hadde hamret ballen i mål. Med fem minutter igjen fikk Pierre-Emile Højbjerg god tid i feltet og bøyde ballen i hjørnet via et Everton-bein.

Før det hadde lagene spilt ganske jevnt og skapt flere gode sjanser hver. Everton ga utligningshåpet et forsøk, men lyktes ikke.

---

FAKTA

Premier League menn lørdag, 11. runde:

Leicester – Crystal Palace 0-0

Dommer: Andy Madley.

Gult kort: Jamie Vardy, James Maddison, Leicester, Joachim Andersen, Cheick Doucouré, Crystal Palace.

Leicester (4-1-4-1): Danny Ward – Timothy Castagne, Daniel Amartey, Wout Faes, James Justin – Boubakary Soumaré (Nampalys Mendy fra 64.) – James Maddison, Youri Tielemans (Dennis Praet fra 81.), Kiernan Dewsbury-Hall, Harvey Barnes (Kelechi Iheanacho fra 84.) – Patson Daka (Jamie Vardy fra 64.).

Crystal Palace (4-3-3): Vicente Guaita – Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell (Jaïro Riedewald fra 55.) – Jeffrey Schlupp, Cheick Doucouré (Luka Milivojevic fra 54.), Eberechi Eze – Jordan Ayew, Odsonne Édouard (Michael Olise fra 64.), Wilfried Zaha (Jean-Philippe Mateta fra 76.).

Fulham – Bournemouth 2-2 (1-2)

Mål: 0-1 Dominic Solanke (1), 1-1 Issa Diop (21), 1-2 Jefferson Lerma (28), 2-2 Aleksandar Mitrovic (str. 51).

Dommer: Graham Scott.

Gult kort: Bobby De Cordova-Reid, Tim Ream, Fulham.

Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno – Bobby De Cordova-Reid, Issa Diop, Tim Ream, Antonee Robinson – Harrison Reed (Tom Cairney fra 45.), João Palhinha – Daniel James (Willian fra 45.), Andreas Pereira (Carlos Vinícius fra 85.), Neeskens Kebano (Harry Wilson fra 61.) – Aleksandar Mitrovic.

Bournemouth (4-2-3-1): Neto – Ryan Fredericks, Chris Mepham, Marcos Senesi, Adam Smith – Lewis Cook, Jefferson Lerma – Ryan Christie (Jack Stacey fra 88.), Philip Billing (Jordan Zemura fra 79.), Marcus Tavernier (Jaidon Anthony fra 73.) – Dominic Solanke (Kieffer Moore fra 88.).

Wolverhampton – Nottingham Forest 1-0 (0-0)

31.554 tilskuere.

Mål: 1-0 Rúben Neves (str. 55).

Dommer: Thomas Bramall.

Gult kort: Daniel Podence, Joe Hodge, Wolverhampton, Emmanuel Dennis, Scott McKenna, Nottingham Forest.

Wolverhampton (4-2-3-1): José Sá – Jonny, Max Kilman, Toti, Rayan Aït-Nouri (Hugo Bueno fra 90.) – Rúben Neves, João Moutinho (Boubacar Traoré fra 81.) – Adama Traoré (Nélson Semedo fra 84.), Matheus Nunes (Joe Hodge fra 90.), Daniel Podence – Diego Costa (Hee-chan Hwang fra 81.).

Nottingham Forest (4-3-3): Dean Henderson – Neco Williams, Steve Cook, Scott McKenna, Harry Toffolo (Sam Surridge fra 88.) – Ryan Yates, Remo Freuler (Taiwo Awoniyi fra 83.), Cheikhou Kouyaté (Orel Mangala fra 69.) – Brennan Johnson, Emmanuel Dennis (Jesse Lingard fra 69.), Morgan Gibbs-White.

Tottenham – Everton 2-0 (0-0)

61.812 tilskuere.

Mål: 1-0 Harry Kane (str. 58), 2-0 Pierre-Emile Højbjerg (85).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Rodrigo Bentancur, Tottenham, Neal Maupay, Dwight McNeil, Idrissa Gana, Vitalij Mykolenko, Everton.

Tottenham (3-4-3): Hugo Lloris – Cristian Romero (Davinson Sánchez fra 87.), Eric Dier, Ben Davies – Matt Doherty (Djed Spence fra 90.), Rodrigo Bentancur (Oliver Skipp fra 90.), Pierre-Emile Højbjerg, Ivan Perisic – Richarlison (Yves Bissouma fra 51.), Harry Kane (Lucas Moura fra 90.), Heung-min Son.

Everton (4-3-3): Jordan Pickford – Séamus Coleman (James Garner fra 66.), James Tarkowski, Conor Coady, Vitalij Mykolenko – Amadou Onana, Idrissa Gana (Salomón Rondón fra 80.), Alex Iwobi – Demarai Gray, Neal Maupay (Dominic Calvert-Lewin fra 66.), Dwight McNeil.

Spilt fredag: Brentford – Brighton 2-0 .

Spilles søndag: Aston Villa – Chelsea, Leeds – Arsenal, Manchester United – Newcastle, Southampton – West Ham, Liverpool – Manchester City.