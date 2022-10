Høy temperatur og omdiskutert annullering da United og Newcastle delte poengene

Halvveis ut i den første omgangen kunne imidlertid ting sett helt annerledes ut for Newcastle da Joelinton fikk en eventyrlig dobbeltmulighet etter et frispark. Brasilianeren headet først ballen i tverrliggeren, før han igjen satte pannebrasken til og sendte av gårde et hodestøt som traff stolpen. Angriperens doble metalltreff var det nærmeste noen av lagene kom nettsus før hvilen.

Få minutter etter sidebyttet hersket det full forvirring da Cristiano Ronaldo satte ballen i det tomme Newcastle-buret. Portugiseren stjal ballen etter en kort Fabian Schär-pasning, men kampleder Craig Pawson annullerte målet. United-spillerne protesterte hemningsløst, men Pawson sto fast ved sin avgjørelse.

Utover i den andre omgangen fikk både Bruno Fernandes og Carlos Casemiro gult kort for tøffe taklinger, og det gikk tidvis hett for seg mellom de to kamphanene ute på Old Trafford-gresset.

Like før slutt fikk midtbanespiller Fred en stor mulighet til å avgjøre kampen for hjemmelaget. På nærmest åpent mål fikk imidlertid ikke brasilianeren presset ballen innenfor stengene, og det hele kulminerte dermed med 0-0 og ett poeng til hvert av lagene. Det er Erik ten Hags første uavgjortkamp i serien siden han tok over Manchester United.

--

FAKTA

Premier League menn søndag, 11. runde:

Aston Villa – Chelsea 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Mason Mount (5), 0-2 Mount (64).

Dommer: Robert Jones.

Gult kort: Ben Chilwell, Kalidou Koulibaly, Mason Mount, Chelsea.

Aston Villa (4-3-3): Emiliano Martínez – Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ashley Young – John McGinn (Philippe Coutinho fra 72.), Douglas Luiz, Jacob Ramsey (Leander Dendoncker fra 77.) – Leon Bailey (Emiliano Buendia fra 66.), Danny Ings, Ollie Watkins.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa Arrizabalaga – Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Marc Cucurella (Kalidou Koulibaly fra 45.) – Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Mateo Kovacic (Jorginho fra 64.), Ben Chilwell – Kai Havertz (César Azpilicueta fra 45.), Raheem Sterling (Armando Broja fra 87.) – Pierre-Emerick Aubameyang (Conor Gallagher fra 57.).

Manchester U. – Newcastle 0-0

73.726 tilskuere.

Dommer: Craig Pawson.

Gult kort: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Casemiro, Manchester U., Dan Burn, Newcastle.

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw – Casemiro, Fred – Antony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho – Cristiano Ronaldo (Marcus Rashford fra 70.).

Newcastle (4-3-3): Nick Pope – Kieran Trippier, Fabian Schär (Jamaal Lascelles fra 89.), Sven Botman, Dan Burn (Matt Targett fra 77.) – Sean Longstaff, Bruno Guimarães (Joe Willock fra 77.), Joelinton – Miguel Almirón, Callum Wilson (Chris Wood fra 77.), Jacob Murphy (Ryan Fraser fra 58.).

Southampton – West Ham 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Romain Perraud (19), 1-1 Declan Rice (63).

Dommer: Peter Bankes.

Gult kort: Kyle Walker-Peters, Southampton, Vladimír Coufal, West Ham.

Southampton (4-4-2): Gavin Bazunu – Kyle Walker-Peters, Armel Bella-Kotchap (Duje Caleta-Car fra 41.), Mohammed Salisu, Romain Perraud – Mohamed Elyounoussi, James Ward-Prowse, Joe Aribo (Samuel Edozie fra 73.), Ainsley Maitland-Niles (Ibrahima Diallo fra 73.) – Ché Adams (Sékou Mara fra 74.), Adam Armstrong (Stuart Armstrong fra 73.).

West Ham (3-4-3): Lukasz Fabianski – Ben Johnson, Thilo Kehrer, Aaron Cresswell – Vladimír Coufal, Tomás Soucek, Declan Rice, Emerson (Saïd Benrahma fra 58.) – Jarrod Bowen, Gianluca Scamacca (Michail Antonio fra 87.), Lucas Paquetá (Manuel Lanzini fra 86.).