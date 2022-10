Hovland falt fra teten i Japan – endte på 5.-plass

Det ble et fargerikt scorekort for Ekeberg-gutten på den siste runden. Hovland åpnet de første ni hullene med tre bogeys og to birdies. Den siste halvdelen startet dårlig med to bogeys og ett par på de første tre hullene.

Dermed hadde 25-åringen mye å ta igjen mot slutten. Der storspilte Hovland og satte to birdies og én eagle. Dessverre holdt ikke det for golfstjernen som endte på 5.-plass.

Amerikanske Keegan Bradley vant turneringen på 15 slag under par. Landsmennene Rickie Fowler og Andrew Putnam delte 2.-plassen på 14 slag under par.

Hovland gikk en ordentlig superrunde lørdag, som for virkelig sendte han inn i kampen om seieren. Nordmannen gikk seks slag under par og lå på 4.-plass før den fjerde og siste runden.