Haalands superrekke stoppet mot Liverpool – Manchester City gikk på sesongens første tap

Avgjørelsen falt med et kvarter igjen av kampen. Alisson, som storspilte med å stoppe Haalands mange forsøk, sendte ballen helt fram til Salah, som kom alene med Ederson og satte ballen i mål til ellevill hjemmejubel.

Det sørget for en svært sterk seier over laget som foran kampen var det eneste ubeseirede i Premier League denne sesongen.

Haaland hadde foran søndagens storkamp ikke gått et Premier League-oppgjør uten målpoeng. Han sto også med scoring i sju strake seriekamper. Søndag stoppet Liverpools brasilianske sisteskanse Alisson ham fra å forlenge rekken. Han sto i veien for flere store Haaland-sjanser, blant annet med en svært sterk redning etter hvilen.

Haaland er klar toppscorer i Premier League med 15 mål på ti kamper. Det er sju flere enn nestemann på lista (Harry Kane på åtte scoringer). I alt har Citys norske superspiss gjort 20 mål på 14 oppgjør.

Sist helg satte Haaland nok en milepæl ved å score i sin tiende klubbkamp på rad. Det var en tangering av City-rekorden til Billy McAdams fra 1957.

Vonde minner

Liverpool og City har de siste årene vært rivaler i kamp om ligatittelen, men i år har de rødkledde falt langt bakpå etter kun ni kamper. Før søndagens oppgjør lå de 13 poeng bak med én kamp mindre spilt.

Det var dermed et sterkt resultat for Jürgen Klopps menn søndag. Anfield er en bane City har mange vonde minner fra. Siden 1981 har klubben tapt 19 av 32 kamper og kun vunnet to ganger (sist i februar 2021).

Til tross for at første omgang forble målløs skapte lagene hver sine muligheter. Blant dem var City farligst, der Haaland kom seg til to store sjanser med hodet. Liverpool-keeper Alisson var likevel med på notene og fanget ballen ved begge anledninger.

Tente til

I annen omgang tok det fyr på Anfield. Etter fem minutter kom Mohamed Salah alene gjennom, men avslutningen gikk via de sterke fingertuppene til Ederson og trillet utenfor. Kun sekunder senere smalt det i andre ende.

Phil Foden banket ballen i mål via Joe Gomez, men i etterkant konkluderte VAR med at Haaland hadde vært for tøff i en duell med Fabinho i trekkene foran målet. Dermed sto det stadig målløst i oppgjøret.

Ti minutter senere kom Haaland til enny god mulighet, men skuddet ble mesterlig stoppet av Alisson, som så vidt fikk kastet seg ned og slått unna jærbuens forsøk. Med et kvarter igjen skulle sjansesløsingen koste da Salah sendte Anfield til himmels.

Med fem minutter igjen raste Liverpool-leiren for at de ikke fikk frispark. Klopp ble deretter sendt på tribunen med rødt kort. Etter 87 minutter kunne Darwin Núñez sende Salah alene gjennom for å punktere kampen, men han sentret ikke, og City fikk avverget.

Premier League søndag:

Liverpool – Manchester City 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Mohamed Salah (75).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Fabinho, Thiago, Diogo Jota, Liverpool, Manuel Akanji, Manchester C.

Liverpool (4-3-3): Alisson – James Milner, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson – Harvey Elliott (Fábio Carvalho fra 71.), Fabinho (Jordan Henderson fra 71.), Thiago – Mohamed Salah (Trent Alexander-Arnold fra 89.), Roberto Firmino (Darwin Núñez fra 71.), Diogo Jota (Kostas Tsimikas fra 90.).

Manchester C. (4-2-3-1): Ederson – João Cancelo, Manuel Akanji, Rúben Dias, Nathan Aké – Rodri, Bernardo – Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan (Julián Álvarez fra 88.), Phil Foden – Erling Braut Haaland.

Premier League menn søndag, 11. runde:

Aston Villa – Chelsea 0-2, Southampton – West Ham 1-1, Leeds United – Arsenal 0-1, Liverpool – Manchester C. 1-0.

Spilt lørdag: Leicester – Crystal Palace 0-0 , Fulham – Bournemouth 2-2 , Wolverhampton – Nottingham Forest 1-0 , Tottenham – Everton 2-0 .