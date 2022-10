Toney-show da Ajer og co. stoppet Brighton

Brighton kom til kampen med åtte bortemål og mange gode resultater denne sesongen, men mot Brentford sa det stopp, mye takket være en god Brentford-keeper David Raya.

Toney sørget for stor jubel da han leverte en frekk hælflikk mellom beina på Brightons midtstopper Adam Webster etter 27 minutter.

Halvveis ut i 2. omgang ble Toney felt og fikk straffespark. Der var spissen sikkerheten selv fra elleve meter.

Ifølge statistikktjenesten Opta var det Toneys 20. straffemål på 20 forsøk i Brentford. Åtte av dem har kommet i Premier League.

Høyreback Ajer startet sin fjerde strake kamp for Brentford. På Ajers side kom Brighton gjennom ved flere anledninger i den første omgangen, men hjemmelaget sto imot. Etter hvilen var Ajer ofte på rett plass til rett tid og stanget unna det meste som kom.

Brentford-keeper David Raya sto en god kamp for vertene og sørget for den tredje kampen uten mål imot denne sesongen.

Brightons nye sjef Roberto De Zerbi må fortsatt vente på sin første trepoenger etter at han tok over for Graham Potter. En imponerende 3-3-kamp mot Liverpool på Anfield ble fulgt opp med 0-1-tap for Tottenham før Brentford ble for sterke.

Nottingham Forest venter på hjemmebane i neste kamp for De Zerbi.

Ajer og Brentford tar imot Chelsea onsdag.

Premier League menn fredag, 11. runde:

Brentford – Brighton 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Ivan Toney (26), 2-0 Toney (str. 63).

Dommer: Michael Salisbury.

Gult kort: Mathias Jensen, Shandon Baptiste, Ivan Toney, Brentford, Moisés Caicedo, Brighton.

Brentford (4-3-3): David Raya – Kristoffer Ajer, Ethan Pinnock, Ben Mee, Rico Henry (Saman Ghoddos fra 86.) – Frank Onyeka (Shandon Baptiste fra 70.), Vitaly Janelt, Mathias Jensen (Josh Dasilva fra 79.) – Bryan Mbeumo (Sergi Canós fra 79.), Ivan Toney, Yoane Wissa (Mads Roerslev fra 70.).

Brighton (3-4-2-1): Robert Sánchez – Joël Veltman, Lewis Dunk, Adam Webster – Solly March, Alexis Mac Allister, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán (Kaoru Mitoma fra 45.) – Pascal Gross (Adam Lallana fra 68.), Leandro Trossard (Deniz Undav fra 68.) – Danny Welbeck.