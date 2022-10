Norsk kvinnelangrenn kritiseres i ny rapport

Utvalget er ledet av NTNU-professor Øyvind Sandbakk. Therese Johaug, Guro Strøm Solli, Berit Mogstad, Bente Skari, Frank Heggebø, Sindre Bergan, Thomas Losnegaard og Espen Bjervig var også med i utvalget.

– Jeg tror ikke man skal bli overraskende om det blir krevende på resultatlisten i år, men spørsmålet er hva som skjer om tre og fem år, sa Sandbakk ifølge VG da rapporten lagt fram under Skiforbundets høstmøte på Helsfyr i Oslo.

De siste årene har flere store profiler som Johaug, Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg lagt skiene på hyllen.

Sett bort ifra Johaugs tre gull, var en 8. plass på sprint og 13. plass på distanse de beste resultatene de norske kvinnene leverte under OL sist vinter.

Utvalget presenterte flere anbefalinger under høstmøtet på Helsfyr. De mener Norge generelt sliter med å få fram kvinner, både som topputøvere, trenere og ledere.

– Et økende problem

– Siden 1990-tallet har kvinnesiden i norsk idrett vært for dårlig. Det er et vedvarende problem og et økende problem i norsk toppidrett, sa Sandbakk og fortsatte:

– Det er en nasjonal kjempeutfordring. Historisk sett har norske kvinner gjort det bra i langrenn.

Professoren pekte på at den norske medaljeandelen kvinner har tatt i store mesterskap er for liten og mente at kvinnelangrenn er på vei mot det «vanlige» i norsk idrett.

Kun 28 prosent av medaljene Norge har tatt siden 1992 er tatt av kvinner. Likevel var det ikke bare kritikk å komme med fra utvalget:

– Det er ikke sånn at alt står dårlig til. Norge har prestert bra, og det er stor rekruttering. Dette er nasjonalidretten, og derfor har vi et ansvar om å gå i brudd for å løfte idretten, sa Sandbakk ifølge Dagbladet.

Utvalgets anbefalinger:

(©NTB)