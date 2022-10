Golf: Hovland med i seierskampen i Japan

Hovland åpnet runden knallsterkt med to strake birdies på hull en og to. Ekeberg-gutten fulgte opp med birdie på hull fem og ni og lå med det fire slag under par etter halvspilt runde.

Den andre halvdelen startet litt dårligere da han spilte to hull på par, før han gikk på rundens første bogey. Det rettet han imidlertid raskt opp i da han først spilte birdie på hull 15, før han vartet opp en eagle på det 18. og siste hullet.

Dermed ligger nordmannen elleve slag under par og er kun tre slag bak ledende Rickie Fowler. Keegan Bradley og Andrew Putnam ligger to og ett slag bedre enn Hovland.

Turneringen avsluttes søndag.