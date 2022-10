Brunes raste etter dommeravgjørelse: – Katastrofe

Rosenborg overnatter på 2.-plass i Eliteserien etter lørdagens seier over drammenserne. De hvitkledde fikk til slutt en komfortabel kamp, men det kunne sett annerledes ut.

Strømsgodsets Jonatan Braut Brunes var på vei gjennom etter fem minutter og ble felt av Markus Henriksen. Dommer Espen Eskås vinket spillet videre. Reprisene viste at Rosenborg-kapteinen ikke var på ballen, og Discovery-ekspert Christian Gauseth var klar i sin kritikk.

– Det er selvfølgelig en stygg bom av Eskås, sa Gauseth.

– Det skulle fort vært en utvisning på Lerkendal allerede.

– Katastrofe

Brunes selv var ikke i tvil i pausen og hevder Henriksen selv erkjente at han burde blitt straffet.

– Markus sier selv det er rødt kort og frispark. Han ser det. Dommeren ser det ikke. Katastrofe, sa Brunes.

– Det er en helt annen kamp hvis det blir rødt kort og frispark der, så det er jævlig irriterende, la han til.

Danske Casper Tengstedt var igjen involvert i målprotokollen. Først serverte han Ole Sæter etter 23 minutter. Fem minutter senere satte han inn sitt 12. mål på ti kamper.

Strømsgodset åpnet kampen best og fikk flere muligheter, men deretter tok Rosenborg over den første omgangen. Etter hvilen var det ikke mye å skrive hjem om for Strømsgodset.

Sæter skadd

Stefano Vecchia kom inn og brukte ikke lang tid på å vise seg fram. Han hamret ballen i hjørnet fra spiss vinkel like før slutt og sørget for nok en festaften for Kjetil Rekdal og co. Eneste skår i gleden for hjemmelaget var at Sæter måtte ut med skade etter en drøy time.

Rosenborg er to poeng foran Bodø/Glimt, som har én kamp mindre spilt. Lillestrøm følger tre poeng bak Rosenborg og er også å regne med i medaljekampen.

Strømsgodset er trygt plassert på 10.-plass på tabellen. Lørdagens 0-3-kamp var drammensernes sjette tap på de sju siste kampene.

