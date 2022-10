Zuccarello-mål holdt ikke – Wild sesongåpnet med tap

Hjemmelaget ble buet av isen etter første periode etter at Rangers hadde scoret tre ganger.

Knappe åtte minutter ut i andre periode tente Zuccarello et lite håp da han reduserte til 3-1 i power play etter pasning fra Kirill Kaprizo.

Matt Boldy scoret to ganger i sluttperioden, men det var til ingen nytte for hjemmelaget. Rangers vant også den siste perioden og til slutt 7–3 på Wilds hjemmebane i Saint Paul.

Zuccarello noterte seg for fire skudd på mål i sine drøyt 20 minutter på isen mot gamleklubben. 21-åringen.

Rangers har fått en pangåpning på sesongen, med to strake seirer. For Wild var tapet i åpningskampen på hjemmearenaen kun det andre på 22 NHL-sesonger.

– Det er et slag i ansiktet. Jeg føler jeg skulle ha reddet flere. Vi må bare reise oss fra dette, sa målvakt Marc-Andre Fleury.

NHL menn torsdag:

Buffalo Sabres – Ottawa Senators 4-1 (0-1, 2-0, 2-0), Philadelphia Flyers – New Jersey Devils 5-2 (1-1, 2-0, 2-1), Pittsburgh Penguins – Arizona Coyotes 6-2 (3-0, 1-1, 2-1), New York Islanders – Florida Panthers 1-3 (0-0, 0-1, 1-2), Toronto Maple Leafs – Washington Capitals 3-2 (1-2, 1-0, 1-0), Minnesota Wild – New York Rangers 3-7 (0-3, 1-1, 2-3), Nashville Predators – Dallas Stars 1-4 (0-2, 0-1, 1-1), Calgary Flames – Colorado Avalanche 5-3 (1-1, 2-0, 2-2), Vegas Golden Knights – Chicago Blackhawks 1-0 (0-0, 1-0, 0-0).