Endelig scoring for Aga i Allsvenskan

Den tidligere toppscoreren i Grorud frigjorde seg i feltet og stusset fint inn utligningen etter et flott innlegg av Simon Strand. Da var det sju minutter igjen av kampen. Aga entret kunstgresset med 25 minutter igjen.

Det var Agas 9. innhopp denne sesongen. Spissen har fortsatt til gode å starte for klubben han gikk til fra Grorud i vinter. Han har også en fortid i Stabæk.

Tidligere Jerv-spiller Diego Campos scoret kampens første mål for Degerfors etter 57 minutter.

En annen spiller med fortid i norsk fotball kunne avgjort for Aga og co. like før slutt. Tidligere Jerv- og Sandnes Ulf-spiller Michael Baidoo skjøt et straffespark høyt over mål.

Elfsborg er på 7.-plass i Allsvenskan når det gjenstår fem serierunder for lagene rundt på tabellen.