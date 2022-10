VM-sjefen ber forbundene om å fokusere på fotballen og ikke det politiske

– Dette er en idrettsturnering som folk ønsker å komme til og nyte. Å gjøre den om til en plattform for politiske uttalelser tror jeg ikke er riktig for sporten, sa Al Khater til Sky Sports.

En gruppe europeiske nasjoner, inkludert Norge, har brukt oppkjøringen til verdensmesterskapet til å fremheve bekymringer rundt forholdene til migrantarbeidere.

– Mange av de som tar opp dette spørsmålet om arbeidernes velferd er ikke eksperter i industrien. Og de er ikke eksperter på det de snakker om, sa VM-sjefen og fortsatte:

– Jeg føler at de føler seg forpliktet til å snakke om det. Jeg tror de virkelig trenger å lese seg opp litt mer på hva som skjer på bakken i Qatar.

UEFAs arbeidsgruppe for arbeidsrettigheter i Qatar holdt samtaler ved Fifas hovedkvarter i Sveits onsdag.

– Når folk kommer ut og sier: «Ja, vi er enige om at det må være et slags kompensasjonsfond’», så leser de bare fra et stykke papir, sa Al Khater og ba de europeiske forbundene om nå å fokusere på fotball.